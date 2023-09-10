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حصيلة ضحايا زلزال المغرب ترتفع إلى 2122 حالة وفاة

9/10/2023 2:26:55 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مساء الجمعة "إقليم الحوز" المغربي والأقاليم المجاورة له، إلى 2122 حالة وفاة، و2421 جريحًا، حسب حصيلة جديدة.
وأفادت وزارة الداخلية المغربية اليوم أن عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا تحت الأنقاض لازالت متواصلة في المناطق المتضررة في محاولات للعثور عن ناجين محتملين.

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