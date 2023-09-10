حصيلة ضحايا زلزال المغرب ترتفع إلى 2122 حالة وفاة

حصيلة ضحايا زلزال المغرب ترتفع إلى 2122 حالة وفاة
التاريخ
9/10/2023 2:26:55 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مساء الجمعة "إقليم الحوز" المغربي والأقاليم المجاورة له، إلى 2122 حالة وفاة، و2421 جريحًا، حسب حصيلة جديدة.
وأفادت وزارة الداخلية المغربية اليوم أن عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا تحت الأنقاض لازالت متواصلة في المناطق المتضررة في محاولات للعثور عن ناجين محتملين.
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