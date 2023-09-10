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إرشادات للتعامل مع حدوث الزلازل في المغرب

9/10/2023 2:26:55 PM
(MENAFN- Al Watan) عانت القرى المغربية ضررا كبيرا جراء الزلزال المفاجئ الذي بلغت قوته 6.8 درجات، وأدى إلى مقتل أكثر من 2000 شخص في جميع أنحاء المغرب، وانهيار عشرات المنازل التي تحولت جدرانها إلى أنقاض.
تلا ذلك حالة من الفوضى والرعب، حيث سعى القرويون الخائفون إلى البحث عن الأمان في الشوارع. وعندما عادوا إلى أحيائهم، استخدم البعض أيديهم العارية في إزالة الأنقاض، والبدء في انتشال الجثث، واحدة تلو الأخرى. وتجمع الناس للبكاء خارج مركز صحي مجتمعي مع تدفق الأخبار عن المزيد من الوفيات.
وبما أن الزلازل التي تحدث نادرة، فإليك أهم الإرشادات لكيفية التعامل مع حدوثها:
مبانٍ غير مهيئة
تصب أكثر معاناة المغرب بسبب بنيانها، لأنها غير مهيئة لتحمل الزلازل، خاصة أن هناك الكثير من القرى ذات بنيان من الطوب، وهو ما يخلف الكثير من الانهيارات والحوادث.
لذا يصعب على الأفراد تطبيق طريقة ((الهبوط والتغطية والانتظار)) التي صنفها خبراء الزلازل كأفضل طريقة للبقاء آمنًا في أثناء وقوع الزلزال، لأن شرط عدم تطبيقها هو إذا كنت في مكان به مبانٍ غير مبنية لتحمل الزلازل، وكنت في الطابق الأول من مبنى من الطوب (الطوب اللبن) مع سقف ثقيل. في هذه الحالة، من الأفضل أن تحاول الخروج بسرعة إلى مكان مفتوح.

قبل وقوع الزلزال:
- تأمين الأشياء الثقيلة
بعد وقوع الزلازل، كثيرا ما نرى أن أكثر من نصف الإصابات تحدث بسبب سقوط الأشياء في أثناء الاهتزاز. لذلك ينصح بالتأكد من أن الأشياء الكبيرة والثقيلة مثل خزائن الكتب والأسرة، وكذلك الآلات مثل سخانات المياه وأجهزة التلفاز، مثبتة بإحكام على الحائط باستخدام الأشرطة أو الخطافات أو دعامات الحائط.
كما يجب وضع الأشياء الكبيرة والثقيلة على الرفوف السفلية القريبة من الأرض، وإبعادها عن الأبواب وأماكن الخروج.
- تحديد الأماكن الآمنة
من المهم تحديد الأماكن الآمنة في كل غرفة في منزلك، حتى يمكنك الاحتماء بها في أثناء وقوع الزلزال.
وتشمل الأماكن الآمنة الشائعة الجلوس تحت طاولة أو مكتب قوي. ويجب ممارسة تدريبات الزلازل بانتظام، للتأكد من أن كل فرد في المنزل يعرف ما يجب فعله.
- القيام بوضع خطة
يعد إنشاء خطة طوارئ عائلية أمرًا ضروريًا، وذلك للتأكد من أن كل فرد في أسرتك يعرف كيفية الوصول إلى إمدادات الكوارث، ويفهم من يجب الاتصال به، وأين يمكن الالتقاء به إذا انفصلتما عن بعضكم البعض عند وقوع زلزال.
- تجهيز شنط الإمدادات
جمع مجموعة أدوات الطوارئ التي تتضمن العناصر الأساسية مثل الماء، ومجموعة الإسعافات الأولية، والأحذية القوية، والوجبات الخفيفة، والنقود الطارئة.
وخصص مجموعتك بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة، وضعها في حقائب صغيرة جاهزة في سيارتك ومكان عملك، والأماكن الأخرى التي ترتادها.
ومن المهم إدراج حيواناتك الأليفة في خطة عائلتك، ويتضمن ذلك إنشاء إستراتيجية إخلاء لها، وتحديد الملاجئ الملائمة والطعام والماء والأدوية.

في أثناء الزلزال:
في الداخل
إذا وجدت نفسك في الداخل في أثناء وقوع زلزال، فإن سلامتك تعتمد على الإجراءات السريعة والمتعمدة، وهي:
– اجلس تحت طاولة أو مكتب، لحماية نفسك.
– قم بتغطية رأسك ورقبتك بذراع أو يد واحدة.
– استخدم ذراعك أو يدك الأخرى للثبات.
– في حالة عدم توافر مأوى، انتقل إلى الصالة أو قف مقابل جدار داخلي.
– الابتعاد عن النوافذ، والمواقد، والأثاث الثقيل، والأجهزة.
– تجنب استخدام المصاعد في أثناء الزلزال.
– إذا كنت في السرير عندما يبدأ الزلزال، فابق فيه، واستلقي على وجهك، لحماية أعضائك الحيوية، وقم بتغطية رأسك ورقبتك بوسادة.
في الهواء الطلق
إذا كنت في الخارج في أثناء حدوث زلزال، فالتزم بهذه الإرشادات:
- ابحث بسرعة عن مساحة مفتوحة بعيدًا عن المباني وخطوط الكهرباء، وأي شيء يمكن أن يسقط عليك.
– إذا كنت تقود السيارة، فتوقف بأمان، وابق داخل سيارتك، حتى يتوقف الاهتزاز.
- تجنب التوقف تحت الجسور أو بالقرب من الأشياء التي قد تصطدم بسيارتك.
– في المناطق الجبلية، يجب الحذر من تساقط الصخور والانهيارات الأرضية.

فحص السلامة:
فور أن يهدأ الاهتزاز، من الضروري اتباع الخطوات التالية:
– التحقق من وجود إصابات، وتقديم الإسعافات الأولية إذا لزم الأمر.
– افحص محيطك، للتأكد من عدم وجود مخاطر مثل تسرب الغاز أو الحرائق.
– ارتدي دائمًا أحذية قوية، لحماية قدميك من الزجاج المكسور والحطام.
– احصل على المساعدة إذا لزم الأمر.
– إذا وجدت نفسك محاصرًا، قم بتغطية فمك وأنفك وعينيك، لحمايتها من الغبار.
– استخدم الرسائل النصية أو قم بإصدار أصوات، لتنبيه رجال الإنقاذ بموقعك.

الهزات الارتدادية:
غالبًا ما تتبع الزلازل هزات ارتدادية، التي يمكن أن تكون قوية مثل الزلزال الأولي.
- كن مستعدًا لمزيد من الاهتزاز.
- ابق على اتصال: إذا كان لديك إمكان الوصول إلى جهاز راديو أو تليفزيون يعمل بالبطارية، فاضبطه، للحصول على معلومات الطوارئ.
- يجب عليك إبلاغ أصدقائك وعائلتك بأنك آمن، وقلل من المكالمات الهاتفية، للحفاظ على الاتصال بالإنترنت والهاتف.

ممنوعات الزلازل:
- تجنب الركض إلى الغرف الأخرى في أثناء الزلزال، لأن الأرض قد لا تزال تهتز.
- لا تلجأ إلى المداخل، فهذا لا يوفر أي حماية ضد الأجسام المتساقطة أو الطائرة.
- بعد وقوع الزلزال، امتنع عن استخدام أعواد الثقاب أو الولاعات بالقرب من المواقد أو الشوايات، حتى تتأكد من عدم وجود تسرب للغاز.
- لا تحاول إعادة تشغيل الغاز بنفسك، اترك الأمر لشركة الغاز.

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