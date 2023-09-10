إرشادات للتعامل مع حدوث الزلازل في المغرب

إرشادات للتعامل مع حدوث الزلازل في المغرب
التاريخ
9/10/2023 2:26:55 PM
(MENAFN- Al Watan) عانت القرى المغربية ضررا كبيرا جراء الزلزال المفاجئ الذي بلغت قوته 6.8 درجات، وأدى إلى مقتل أكثر من 2000 شخص في جميع أنحاء المغرب، وانهيار عشرات المنازل التي تحولت جدرانها إلى أنقاض.
تلا ذلك حالة من الفوضى والرعب، حيث سعى القرويون الخائفون إلى البحث عن الأمان في الشوارع. وعندما عادوا إلى أحيائهم، استخدم البعض أيديهم العارية في إزالة الأنقاض، والبدء في انتشال الجثث، واحدة تلو الأخرى. وتجمع الناس للبكاء خارج مركز صحي مجتمعي مع تدفق الأخبار عن المزيد من الوفيات.
وبما أن الزلازل التي تحدث نادرة، فإليك أهم الإرشادات لكيفية التعامل مع حدوثها:
مبانٍ غير مهيئة
تصب أكثر معاناة المغرب بسبب بنيانها، لأنها غير مهيئة لتحمل الزلازل، خاصة أن هناك الكثير من القرى ذات بنيان من الطوب، وهو ما يخلف الكثير من الانهيارات والحوادث.
لذا يصعب على الأفراد تطبيق طريقة ((الهبوط والتغطية والانتظار)) التي صنفها خبراء الزلازل كأفضل طريقة للبقاء آمنًا في أثناء وقوع الزلزال، لأن شرط عدم تطبيقها هو إذا كنت في مكان به مبانٍ غير مبنية لتحمل الزلازل، وكنت في الطابق الأول من مبنى من الطوب (الطوب اللبن) مع سقف ثقيل. في هذه الحالة، من الأفضل أن تحاول الخروج بسرعة إلى مكان مفتوح.
قبل وقوع الزلزال:
- تأمين الأشياء الثقيلة
بعد وقوع الزلازل، كثيرا ما نرى أن أكثر من نصف الإصابات تحدث بسبب سقوط الأشياء في أثناء الاهتزاز. لذلك ينصح بالتأكد من أن الأشياء الكبيرة والثقيلة مثل خزائن الكتب والأسرة، وكذلك الآلات مثل سخانات المياه وأجهزة التلفاز، مثبتة بإحكام على الحائط باستخدام الأشرطة أو الخطافات أو دعامات الحائط.
كما يجب وضع الأشياء الكبيرة والثقيلة على الرفوف السفلية القريبة من الأرض، وإبعادها عن الأبواب وأماكن الخروج.
- تحديد الأماكن الآمنة
من المهم تحديد الأماكن الآمنة في كل غرفة في منزلك، حتى يمكنك الاحتماء بها في أثناء وقوع الزلزال.
وتشمل الأماكن الآمنة الشائعة الجلوس تحت طاولة أو مكتب قوي. ويجب ممارسة تدريبات الزلازل بانتظام، للتأكد من أن كل فرد في المنزل يعرف ما يجب فعله.
- القيام بوضع خطة
يعد إنشاء خطة طوارئ عائلية أمرًا ضروريًا، وذلك للتأكد من أن كل فرد في أسرتك يعرف كيفية الوصول إلى إمدادات الكوارث، ويفهم من يجب الاتصال به، وأين يمكن الالتقاء به إذا انفصلتما عن بعضكم البعض عند وقوع زلزال.
- تجهيز شنط الإمدادات
جمع مجموعة أدوات الطوارئ التي تتضمن العناصر الأساسية مثل الماء، ومجموعة الإسعافات الأولية، والأحذية القوية، والوجبات الخفيفة، والنقود الطارئة.
وخصص مجموعتك بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة، وضعها في حقائب صغيرة جاهزة في سيارتك ومكان عملك، والأماكن الأخرى التي ترتادها.
ومن المهم إدراج حيواناتك الأليفة في خطة عائلتك، ويتضمن ذلك إنشاء إستراتيجية إخلاء لها، وتحديد الملاجئ الملائمة والطعام والماء والأدوية.
في أثناء الزلزال:
في الداخل
إذا وجدت نفسك في الداخل في أثناء وقوع زلزال، فإن سلامتك تعتمد على الإجراءات السريعة والمتعمدة، وهي:
– اجلس تحت طاولة أو مكتب، لحماية نفسك.
– قم بتغطية رأسك ورقبتك بذراع أو يد واحدة.
– استخدم ذراعك أو يدك الأخرى للثبات.
– في حالة عدم توافر مأوى، انتقل إلى الصالة أو قف مقابل جدار داخلي.
– الابتعاد عن النوافذ، والمواقد، والأثاث الثقيل، والأجهزة.
– تجنب استخدام المصاعد في أثناء الزلزال.
– إذا كنت في السرير عندما يبدأ الزلزال، فابق فيه، واستلقي على وجهك، لحماية أعضائك الحيوية، وقم بتغطية رأسك ورقبتك بوسادة.
في الهواء الطلق
إذا كنت في الخارج في أثناء حدوث زلزال، فالتزم بهذه الإرشادات:
- ابحث بسرعة عن مساحة مفتوحة بعيدًا عن المباني وخطوط الكهرباء، وأي شيء يمكن أن يسقط عليك.
– إذا كنت تقود السيارة، فتوقف بأمان، وابق داخل سيارتك، حتى يتوقف الاهتزاز.
- تجنب التوقف تحت الجسور أو بالقرب من الأشياء التي قد تصطدم بسيارتك.
– في المناطق الجبلية، يجب الحذر من تساقط الصخور والانهيارات الأرضية.
فحص السلامة:
فور أن يهدأ الاهتزاز، من الضروري اتباع الخطوات التالية:
– التحقق من وجود إصابات، وتقديم الإسعافات الأولية إذا لزم الأمر.
– افحص محيطك، للتأكد من عدم وجود مخاطر مثل تسرب الغاز أو الحرائق.
– ارتدي دائمًا أحذية قوية، لحماية قدميك من الزجاج المكسور والحطام.
– احصل على المساعدة إذا لزم الأمر.
– إذا وجدت نفسك محاصرًا، قم بتغطية فمك وأنفك وعينيك، لحمايتها من الغبار.
– استخدم الرسائل النصية أو قم بإصدار أصوات، لتنبيه رجال الإنقاذ بموقعك.
الهزات الارتدادية:
غالبًا ما تتبع الزلازل هزات ارتدادية، التي يمكن أن تكون قوية مثل الزلزال الأولي.
- كن مستعدًا لمزيد من الاهتزاز.
- ابق على اتصال: إذا كان لديك إمكان الوصول إلى جهاز راديو أو تليفزيون يعمل بالبطارية، فاضبطه، للحصول على معلومات الطوارئ.
- يجب عليك إبلاغ أصدقائك وعائلتك بأنك آمن، وقلل من المكالمات الهاتفية، للحفاظ على الاتصال بالإنترنت والهاتف.
ممنوعات الزلازل:
- تجنب الركض إلى الغرف الأخرى في أثناء الزلزال، لأن الأرض قد لا تزال تهتز.
- لا تلجأ إلى المداخل، فهذا لا يوفر أي حماية ضد الأجسام المتساقطة أو الطائرة.
- بعد وقوع الزلزال، امتنع عن استخدام أعواد الثقاب أو الولاعات بالقرب من المواقد أو الشوايات، حتى تتأكد من عدم وجود تسرب للغاز.
- لا تحاول إعادة تشغيل الغاز بنفسك، اترك الأمر لشركة الغاز.
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