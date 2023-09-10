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قمة العشرين.. توافق رغم الخلافات والبرازيل تتسلم الرئاسة

9/10/2023 2:26:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تسلمت البرازيل، اليوم، رئاسة مجموعة العشرين من الهند التي نجحت في تحقيق توافق في الآراء، بعد اجتماعات مكثفة، نتج عنها ((إعلان مشترك)) لقادة المجموعة، تجنب إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه دعا جميع الدول إلى الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة سعيًا للاستيلاء على الأراضي، حسبما أكد مسؤول أوروبي مطلع على المناقشات.
وسلم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في ختام القمة السنوية التي عقدت في نيودلهي، مطرقة رئاسة مجموعة العشرين إلى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.
خلاف حول أوكرانيا
وأقر قادة المجموعة المشاركين في القمة، بوجود اختلاف في وجهات النظر بشأن الوضع القائم في أوكرانيا، لكنهم دعوا إلى تنفيذ اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، التي تهدف إلى ضمان التدفق الآمن للحبوب، والأغذية، والأسمدة من أوكرانيا وروسيا.

وأشادت الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، بإعلان القمة الذي سلط الضوء على المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب في أوكرانيا، كما تطرق إلى ملفات تغير المناخ والطاقة والغذاء.
ووصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الإعلان في تصريحات للصحافيين بأنه ((جيد جدًا)) بعد دفاعه عن ((مبدأ وجوب امتناع الدول عن التهديد أو استخدام القوة للاستيلاء على الأرض بما يتنافى مع وحدة أراضٍ أو سيادة أو استقلال أي دولة)).
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الإعلان المشترك ((يؤكد عزلة روسيا))، وأن ((المجموعة ليست المكان الذي يمكن فيه تحقيق تقدم دبلوماسي بشأن أوكرانيا)).
وأضاف في مؤتمر صحافي، أن إعلان مجموعة العشرين ((لا يمثل نصرًا دبلوماسيًا لروسيا التي خرجت من القمة منعزلة)).
انتقاد أوكراني
وفيما أشادت ألمانيا وبريطانيا بالإعلان، وصفته أوكرانيا بأنه ((ليس أمرًا يدعو للفخر))، منتقدة النص بسبب عدم ذكر موسكو.
من جهته، وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قمة العشرين بـ((الناجحة))، مشيرًا إلى أن ((المجموعة تشهد إصلاحًا داخليًا، ويتجلى ذلك بالدرجة الأولى في الزيادة الملموسة في نشاط أعضاء المجموعة من منطقة الجنوب العالمي الذين عملوا بوضوح وإصرار، مع الدور القيادي للهند، على أخذ مصالحهم بعين الاعتبار في الاتفاقيات التي بحثتها المجموعة، ونجحت في تضمينها بالإعلان)).
ولفت لافروف، في مؤتمر صحافي، إلى أن ((الموقف الموحد للجنوب العالمي في الدفاع عن مصالحه المشروعة، أسهم إلى حد بعيد في إفشال محاولة الغرب الـ(أوكرنة)؛ ويقصد طغيان الملف الأوكراني على جدول الأعمال بأكمله، على حساب بحث المشكلات الملحة للبلدان النامية)).
نتائج مثمرة
جاء التوافق بين دول المجموعة، مفاجئًا نظرًا للانقسام الشديد في المجموعة بشأن الحرب في أوكرانيا، إذ سعت بلدان الغرب إلى تنديد قوي بحرب روسيا في الإعلان، بينما طالبت بلدان أخرى بالتركيز على القضايا الاقتصادية الأوسع نطاقًا، بحسب وكالة ((رويترز)).
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، الأحد، إن ((القيادة القوية للهند مكنت قادة دول المجموعة من تحقيق توافق في الآراء خلال المناقشات المكثفة بشأن إعلان القمة)).
وذكر المسؤول، وهو على دراية بمحادثات قمة مجموعة العشرين، أن ((الرئاسة الهندية كانت قوية للغاية، وبعد مفاوضات مكثفة، كانت النتيجة المتفق عليها بالإجماع مثمرة للغاية))، معتبرًا أن ((هذا الأمر لم يكن ليحدث لولا قيادة الهند)).

واعتبر أن ((روسيا تجد نفسها أكثر عزلة بعد القمة))، موضحًا أنه ((كان ينبغي أن يجلس الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين على الطاولة ويستمع إلى انتقادات الزعماء الأوروبيين والعالميين، لكنه اختار عدم الحضور)).
الصين وأوروبا
وعلى هامش القمة، دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى ((الاتحاد والتعاون بين بكين وبروكسل))، مشددًا على أن ((منع الأخطار لا يحول دون التعاون)).
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن لي تشيانج حث الاتحاد الأوروبي على ((توفير بيئة غير تمييزية للشركات الصينية)).
وأضاف أن ((الصين ترغب في تعزيز الحوار والتعاون في مجالات مثل الطاقة النظيفة والتمويل الأخضر)).
وقال تشيانج، إنه ((على الصين والاتحاد الأوروبي مواصلة الاتحاد والتعاون، واستخدام استقرار العلاقات بين الجانبين للتحوط في مواجهة ضبابية الوضع العالمي)).
من جهتها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية في منشور على X (تويتر سابقًا)، اللقاء مع تشيانج بـ((الصريح))، مؤكدةً أن ((الصين تلعب دورًا رئيسيًا في الجهود المشتركة من أجل إيجاد حلول للمشكلات العالمية)).
وأعربت أورسولا فون دير لاين، عن أملها في أن تلعب بكين ((دورًا إيجابيًا من أجل تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا)). وأضافت: ((أتطلع إلى تحقيق تقدم ونتائج ملموسة)).

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