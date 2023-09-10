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أداة ذكاء اصطناعي تدير الثروات والتأمين

9/10/2023 2:26:55 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الصينية ((آنت جروب)) عن أداة ذكاء اصطناعي جديدة لاستخدامها في إدارة الثروات وخدمات التأمين، لتنضم إلى سباق الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي.
وقالت الشركة المملوكة للملياردير الصيني جاك ما، إنها ستستخدم نموذج لغة الذكاء الاصطناعي الخاص بها لتشغيل تطبيقات معروفة مثل شيشياباو، والتي تجيب على أسئلة العملاء وتطبيق شيشياوشو المساعد للمحترفين في مجال الخدمات المالية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركات التكنولوجيا الصينية مثل تينسنت هولدنجز وبيادو تتنافس من أجل تطوير تطبيق ذكاء اصطناعي توليدي مماثل للتطبيق الأمريكي الشهير شات جي.بي.تي. واعتمدت الصين أول مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستخدام العام بما يمثل مرحلة مهمة في تطور هذه الصناعة.
كما تعتزم آنت جروب استخدام نموذج اللغة الكبير في تحليل الأسواق، وتدريب المستثمرين، وشرح المنتجات التأمينية، والتحقق مع أصل وثائق التأمين وطلبات الحصول على تعويضات التأمين. وتم تدريب النموذج على مئات المليارات من مجموعات البيانات المميزة بما في ذلك الوثائق المالية الصينية، وأكثر من تريليون رمز مميز من مجموعات بيانات نصوص الوثائق في الصين.
كما فتحت شركة آنت جروب منصة الترميز التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كود فيوز أمام المطورين لاستخدامها في تطوير أي تطبيقات أو برامج خاصة بهم.
وتجري آنت حاليًا اختبارًا داخليًا للإصدار شيشياباو 2.0 لمدة ستة أشهر مقبلة.

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