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Zoom تساعد المتأخرين عن الاجتماعات

9/10/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Al Watan) طورت منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت زووم خاصية جديدة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بهدف زيادة قدرات المنصة وخدماتها بدرجة كبيرة، تحمل اسم ((زووم أيه.آي كومبنيون)) ستكون مجانية للمشتركين في خدمة المنصة مدفوعة الثمن.
ومن أبرز القدرات الجديدة التي توفرها خاصية (زووم أيه.آي كومبنيون) السماح للمستخدم بمعرفة ما فاته من الاجتماع في حالة تأخر انضمامه إليه، من خلال طرح أسئلة على لوحة جانبية. كما يمكن للمستخدم الحصول على سجلات الاجتماع وأبرز نقاطه، وكذلك الأجزاء المهمة وملخصات لها إذا كان مضيف الاجتماع يتيح هذه الخصائص للمشاركين.
وقالت زووم إن العملاء يمكنهم توقع ظهور الخاصية الجديدة على واجهة المستخدم للمنصة قريبا جدا، حيث ستوجد ضمن قوائم ((تيم شات)) و((ميتنجس فون)) وإيميلو ((وايت بورد))، إلى جانب وجود خصائص إضافية في ((رود ماب)). وسيتم توفير بعض الخصائص الجديدة فورا، في حين سيتم توفير الأخرى خلال الشهور المقبلة.
ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن شركة زووم القول إنه بحلول الربيع المقبل ستكون أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة قادرة على تقديم ((تقييم فوري)) لأداء المستخدم في الاجتماع وفقا لمنظورها هي، إلى جانب تدريبه على مهارات المحادثة وعرض الأفكار خلال الاجتماع.
ومن المقرر أن تطلق الشركة خلال الأسابيع المقبلة التحديثات الأخرى لمنصة زووم بما في ذلك خاصية تلخيص اجتماعات (تيم شات) باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبحلول أوائل العام المقبل سيكون في مقدور المستخدم الاستفادة من خاصية إكمال كتابة العبارات آليا وتحديد جداول الاجتماعات من خلال أي شات.
في الوقت نفسه قالت زووم إن خاصية (أيه.آي كومبنيوم) ستكون غير مفعلة بشكل افتراضي، حيث ستكون إمكانية تفعيلها أو إيقافها مسؤولية الشخص الذي يدير الاجتماع أو الحساب. وأضافت أنها لن تستخدم أي تسجيلات صوتية ولا مرئية ولا غيرها من المواد الخاصة بالمستخدمين في تدريب أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

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