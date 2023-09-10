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قشور الحمضيات تحافظ على الطعام طازجا لفترة أطول

9/10/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Al Watan) هل يمكن لقشرة حمضيات بسيطة أن تكون المفتاح للحفاظ على الطعام طازجاً لفترة أطول؟ هذا ما يبحث عنه الباحثون في البرازيل وسط مخاوف متزايدة بشأن تراكم النفايات البلاستيكية غير القابلة للتحلل.
قام علماء من كلية الهندسة الكيميائية بجامعة ولاية كامبيناس ومعهد تكنولوجيا الأغذية في ساو باولو بتطوير طبقة مصنوعة من الليمونين، الموجود في قشور الحمضيات، والشيتوزان، وهي مادة مشتقة من الهياكل الخارجية للقشريات.
يقول رونيريك بيولي فييرا، مؤلف الدراسة والأستاذ في FEQ-UNICAMP: ((لقد ركزنا على الليمونين لأن البرازيل هي واحدة من أكبر منتجي البرتقال في العالم (إن لم تكن الأكبر) وساو باولو هي الولاية الرائدة في إنتاج البرتقال)).
مشتق الليمونين
تم تصميم المادة من قبل باحثين برازيليين، وتتضمن مشتقًا من الليمونين من قشور الحمضيات، ممزوجًا بالكيتوزان، وهو بوليمر حيوي من الهياكل الخارجية للقشريات.
ومع ذلك، على الرغم من خصائص الليمونين الواعدة المضادة للأكسدة والمضادة للميكروبات، فإن تقلبه يشكل تحديات لتطبيقات تغليف المواد الغذائية. ولمعالجة هذا القيد، تحول الفريق إلى مشتق الليمونين، بولي (الليمونين)، المعروف بثباته.
يوضح فييرا: ((لحل هذه المشكلة، توصلنا إلى فكرة استخدام مشتق من الليمونين يسمى بولي (ليمونين)، وهو غير متطاير أو غير مستقر بشكل خاص)).
تم اختيار الشيتوزان كمادة أساسية بسبب أصوله الطبيعية وخصائصه الوقائية. افترض الباحثون أن هذا المزيج سيؤدي إلى إنتاج مادة ذي خصائص نشطة بيولوجيًا متفوقة. تضمنت الاختبارات المعملية مقارنة نسب مختلفة من الليمونين والبولي (الليمونين) المخلوط مع الشيتوزان، نظرًا لعدم توافقهما المتأصل. استخدم الفريق البلمرة، باستخدام مركب قطبي، لتعزيز تماسك الخليط. أظهر تحليل المواد الناتجة نتائج إيجابية.
مضادات الأكسدة
يقول فييرا: ((لقد تفوقت المواد التي تحتوي على مادة البولي (الليمونين) المضافة على تلك التي تحتوي على الليمونين، خاصة فيما يتعلق بنشاط مضادات الأكسدة، والذي كان أقوى بحوالي الضعف)).
وإلى جانب قدرتها القوية المضادة للأكسدة، أظهرت المادة أيضًا إمكانية استخدامها كحاجز للأشعة فوق البنفسجية. وعلى الرغم من النتائج الواعدة، فإن هذه المواد ليست جاهزة للسوق التجارية. لا تزال هناك تحديات في توسيع نطاق إنتاج البلاستيك المعتمد على الشيتوزان وتحسين عملية إنتاج البولي (الليمونين).
((مجموعتنا تعمل على هذا، نحن نحاول إظهار الوظائف المتعددة لهذه المادة المضافة، التي أصولها متجددة،)) يختتم فييرا، مضيفًا أنه يستكشف أيضًا تطبيقات البولي (الليمونين) في مجالات أخرى مثل الطب الحيوي.
ونُشرت الدراسة في مجلة Food Packaging and Shelf Life.

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