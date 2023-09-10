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وزير الطاقة: الناتج المحلي السعودي قفز للمرتبة 16

9/10/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Al Watan) عبر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عن اعتزازه بالتقدم الكبير الذي حققه اقتصاد المملكة في إطار مجموعة العشرين (G20)، حيث تقدم ترتيبها بين دول المجموعة من المرتبة 18 إلى المرتبة 16 من حيث الناتج الإجمالي المحلي، مفيدًا أن هذا التقدم يؤكّد أن التنمية في المملكة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفها في أن يصبح الاقتصاد السعودي من بين أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول عام رؤية المملكة 2030، منوهًا أن المملكة تحرص على تعزيز مشاركتها في قمة مجموعة العشرين وتفعيلها.
مسارات تحول الطاقة
وأوضح وزير الطاقة أنه في إطار التقدم الملحوظ الذي تحققه مجموعة العشرين في مناقشة مسارات تحول الطاقة، ترى المملكة أهمية أن تكون دول مجموعة العشرين منفتحة على جميع المناهج والحلول المختلفة التي تدفع باتجاه تحوّلٍ عادلٍ ومنتظم.
وأكد الأمير أن المملكة سعت إلى أن تكون عضوًا فاعلًا في كثيرٍ من المنظمات والمبادرات الدولية، وأنها طرحت وتبنت أثناء رئاستها مجموعة العشرين في عام 2020م نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي اعتمده قادة المجموعة في اجتماعاتهم، مؤكدة أنه النهج الأكثر فاعلية وعمليةً في تمكين العالم عمومًا ومجموعة العشرين خصوصًا من تحقيق الأهداف بعيدة المدى التي تشمل الحياد الصفري، وإتاحة الوصول إلى الطاقة، وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي العالمي.
مواجهة التغير المناخي
وأبان وزير الطاقة أن المملكة تشارك العالم ومجموعة العشرين الاهتمام بتطوير السبل والسياسات لمواجهة آثار التغير المناخي، وتقليل آثاره السلبية في الإنسان والتجمعات السكانية، وتطوير خطط وإستراتيجيات لتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري، مؤكدًا أن موقف المملكة الواضح والمعلن في هذا الصدد هو التركيز على الانبعاثات دون المصادر في إطار تطبيق اتفاقية باريس.
جهود السعودية في تحولات الطاقة والتغير المناخي
- مبادرتا ((السعودية الخضراء)) و((الشرق الأوسط الأخضر)).
- الاهتمام بتطوير السبل والسياسات لمواجهة آثار التغيّر المناخي.
- تطوير خطط وإستراتيجيات لتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
- التركيز على الانبعاثات دون المصادر في إطار تطبيق اتفاقية باريس.

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