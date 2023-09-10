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البورصة الأردنية تنهى تعاملاتها مستقرة

9/10/2023 2:26:42 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أنهى مؤشر البورصة الأردنية تعاملاته اليومية مستقرة عند 2410 نقطة.

وأغلقت البورصة اليوم الأحد، بتداول 6.3 مليون سهم، موزعة على 2691 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 28 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 43 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.

أ. ش. أ

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