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ميناء دمياط يستقبل 3 سفن قمح قادمة من أوكرانيا وروسيا

9/10/2023 2:26:42 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم استقبال 3 سفن قمح منها السفينة (NEW GEMINI) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 97 مترًا وعرضها 14 مترًا القادمة من أوكرانيا وعليها حمولة تقدر بـ4804 أطنان من القمح.

وأوضحت الهيئة – في بيان اليوم الأحد – أن السفن شملت أيضًا السفينة (CAPE SCOTT) ويبلغ طولها 177 مترًا وعرضها 26 مترًا القادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ14000 طن من القمح.

وأضافت أنه تم أيضًا استقبال السفينة (AEGEA) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 مترًا وعرضها 32 مترًا القادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ66 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص.
يذكر أن ذلك يأتي تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

أ. ش. أ

MENAFN10092023000202011048ID1107040717

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