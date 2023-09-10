ميناء دمياط يستقبل 3 سفن قمح قادمة من أوكرانيا وروسيا

ميناء دمياط يستقبل 3 سفن قمح قادمة من أوكرانيا وروسيا
التاريخ
9/10/2023 2:26:42 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم استقبال 3 سفن قمح منها السفينة (NEW GEMINI) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 97 مترًا وعرضها 14 مترًا القادمة من أوكرانيا وعليها حمولة تقدر بـ4804 أطنان من القمح.
وأوضحت الهيئة – في بيان اليوم الأحد – أن السفن شملت أيضًا السفينة (CAPE SCOTT) ويبلغ طولها 177 مترًا وعرضها 26 مترًا القادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ14000 طن من القمح.
وأضافت أنه تم أيضًا استقبال السفينة (AEGEA) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 مترًا وعرضها 32 مترًا القادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ66 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص.
يذكر أن ذلك يأتي تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.
أ. ش. أ
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