دشنت وزارة الصحة أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية فى مصر، بالمركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض، ((CDC)) بالتعاون مع شركة ((روش)) العالمية للمستحضرات الدوائية والاختبارات التشخيصية، وشركة“اتش دى فى ايجيبت” الرائدة فى الاختبارات التشخيصية باستثمارات تقدر بـ 120 مليون جنيه.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على هامش افتتاحه للمشروع اليوم الأحد، إن التحاليل الجينية والباثولوجيا المتكاملة (CGP) كانت متاحة فقط فى القطاع الخاص من خلال إرسال العينات للخارج، موضحا أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن الحصول على الاعتماد الدولى CAP للمعمل، وهى الشهادة الدولية التى تضمن جودة الإجراءات المعملية.

وتابع عبدالغفار، أن القدرة التشغيلية للمعمل تمكن من إجراء نحو 1800 تحليل جينى CGP سنويًا، وفحص 400 ألف عينة باثولوجى للسرطان -قابلة للزيادة- والتى تساعد الأطباء فى التحديد الدقيق للعلاج المناسب، لكل حالة على حدة، مما ينعكس على رفع معدلات الشفاء.

جاء ذلك خلال فعاليات تدشين مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة – عنق الرحم – القولون – البروستاتا).

وأوضح الوزير، أن تشغيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، بدأ فى 11 يونيو الماضى بـ 9 محافظات كمرحلة أولى وهى (الإسكندرية – القليوبية – البحيرة – دمياط- جنوب سيناء- مرسى مطروح – الفيوم – أسيوط – بورسعيد)، ومن المقرر بدء المرحلة الثانية التى تضم 11 محافظة بنهاية العام الجارى، فيما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة بحلول الربع الأول من عام 2024.

وأعلن وزير الصحة أن المبادرة قدمت خدماتها حتى الآن لـ 1.9 مليون مستفيد، قاموا بملئ الاستبيان المبدئى والذى يحدد الأورام المستهدفة بالكشف المبكر، مشيرًا إلى تحويل 17.5 ألف مواطن لإجراء أشعة مقطعية للكشف المبكر عن سرطان الرئة، بينما تم تحويل 89.7 ألف أخري لإجراء اختبار الكشف المبكر عن سرطان القولون، كما تم تحويل 62.5 ألف لإجراء اختبار دلالات أورام البروستاتا، وتحويل أكثر من 5 آلاف سيدة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.

أشار إلى أن المبادرة تساعد على الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية فى مراحل مبكرة لفئة مستهدفة تصل إلى 30 مليون مواطن، من كافة المراحل العمرية، وذلك لتعزيز الخطة الوطنية لمكافحة الأورام.