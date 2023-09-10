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%35 نمواً بعدد السفن فى ميناء دمياط خلال أغسطس

9/10/2023 2:26:41 PM
(MENAFN- Al-BoNews) شهد ميناء دمياط زيادة فى حركة السفن خلال أغسطس الماضى بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث استقبل الميناء 344 سفينة متنوعة مقارنة بـ 254 سفينة لنفس الفترة من عام 2022.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط عن إحصائيات أغسطس المنقضى، زاد معدل مرور سفن الصب السائل بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت سفن الصب الجاف والترددى نموا بنسبة 54% لكل منهما وارتفع عدد سفن الحاويات بنسبة 44%.

وشهد الميناء تداول 166 ألف حاوية مكافئة مقارنة بـ 89 ألف حاوية مكافئة بنسبة زيادة 86%.

ورصد تقرير الهيئة، استقبال الميناء 4.2 مليون طن بضائع عامة مقارنة بـ 3 ملايين طن بنسبة زيادة 40% بجانب 1.4 مليون طن بضائع محواه مقارنة بـ1.08 مليون طن بنسبة زيادة 32%.

وشهد الميناء استقبال 3.5 مليون طن بضائع خلال يوليو الماضى مقارنة بـ2.5 مليون طن خلال يونيو من العام الماضى بنسبة زيادة 40%.

وتعمل هيئة ميناء دمياط على تنفيذ مشروع تعميق القناة الملاحية وحوض الدوران بالتزامن مع تعميق الأرصفة بما يسمح باستقبال الأجيال الحديثة من السفن.

وتطبق الهيئة القرارات الوزارية المنظمة لمعدلات الشحن والتفريغ وتفعيل منظومة JIT لتراكي السفن والتي تهدف إلى عدم وجود سفن في منطقة الإنتظار الخارجي وغيرها من المنظومات الآلية المطبقة والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية.

يذكر أن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حققت عمليات تداول بلغت 168 ألف حاوية مكافئة، خلال أغسطس الماضى، بزيادة 88% مقارنة بـ89 ألف حاوية مكافئة فى أغسطس 2022.

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