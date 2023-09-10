%35 نمواً بعدد السفن فى ميناء دمياط خلال أغسطس

%35 نمواً بعدد السفن فى ميناء دمياط خلال أغسطس
التاريخ
9/10/2023 2:26:41 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
شهد ميناء دمياط زيادة فى حركة السفن خلال أغسطس الماضى بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث استقبل الميناء 344 سفينة متنوعة مقارنة بـ 254 سفينة لنفس الفترة من عام 2022.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط عن إحصائيات أغسطس المنقضى، زاد معدل مرور سفن الصب السائل بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت سفن الصب الجاف والترددى نموا بنسبة 54% لكل منهما وارتفع عدد سفن الحاويات بنسبة 44%.
وشهد الميناء تداول 166 ألف حاوية مكافئة مقارنة بـ 89 ألف حاوية مكافئة بنسبة زيادة 86%.
ورصد تقرير الهيئة، استقبال الميناء 4.2 مليون طن بضائع عامة مقارنة بـ 3 ملايين طن بنسبة زيادة 40% بجانب 1.4 مليون طن بضائع محواه مقارنة بـ1.08 مليون طن بنسبة زيادة 32%.
وشهد الميناء استقبال 3.5 مليون طن بضائع خلال يوليو الماضى مقارنة بـ2.5 مليون طن خلال يونيو من العام الماضى بنسبة زيادة 40%.
وتعمل هيئة ميناء دمياط على تنفيذ مشروع تعميق القناة الملاحية وحوض الدوران بالتزامن مع تعميق الأرصفة بما يسمح باستقبال الأجيال الحديثة من السفن.
وتطبق الهيئة القرارات الوزارية المنظمة لمعدلات الشحن والتفريغ وتفعيل منظومة JIT لتراكي السفن والتي تهدف إلى عدم وجود سفن في منطقة الإنتظار الخارجي وغيرها من المنظومات الآلية المطبقة والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية.
يذكر أن شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حققت عمليات تداول بلغت 168 ألف حاوية مكافئة، خلال أغسطس الماضى، بزيادة 88% مقارنة بـ89 ألف حاوية مكافئة فى أغسطس 2022.
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