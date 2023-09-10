ارتفاع احتياطى العراق من النفط إلى 6 مليارات برميل

وأكد عبد الغني – في كلمة له خلال فعاليات مؤتمر ومعرض العراق الأول للمشاريع النفطية بالعاصمة بغداد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) – أن الحكومة العراقية وجهت بتركيز الاستثمارات النفطية بالمناطق الغربية والوسطى، مشيرا إلى أنَّ الوزارة أحرزت خلال عام واحد العديد من الإنجازات، حيث تم توقيع عقد لتطوير حقل“إريدو” النفطي بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف برميل في اليوم، وإنجاز وتشغيل مصفاة كربلاء الاستراتيجية بطاقة 140 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن وزارة النفط العراقية نجحت في توقيع عقد جنوب العراق المتكامل مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز من خمسة حقول نفطية وبطاقة 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وإنتاج 210 آلاف برميل يوميا من النفط الخام، فضلاً عن مشروع استخدام ماء البحر لأغراض الحقن والعزوف عن استخدام مياه الانهار لهذه الفعالية، إضافة إلى إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميجا واط، وتعتبر هذه المحطة أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في العراق.

أ. ش. أ