Sunday, 10 September 2023 09:54 GMT

ارتفاع احتياطى العراق من النفط إلى 6 مليارات برميل

9/10/2023 2:26:41 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم الأحد، إن احتياطي العراق من النفط ارتفع إلى نحو 6 مليارات برميل، واحتياطات الغاز 32 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز.

وأكد عبد الغني – في كلمة له خلال فعاليات مؤتمر ومعرض العراق الأول للمشاريع النفطية بالعاصمة بغداد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) – أن الحكومة العراقية وجهت بتركيز الاستثمارات النفطية بالمناطق الغربية والوسطى، مشيرا إلى أنَّ الوزارة أحرزت خلال عام واحد العديد من الإنجازات، حيث تم توقيع عقد لتطوير حقل“إريدو” النفطي بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف برميل في اليوم، وإنجاز وتشغيل مصفاة كربلاء الاستراتيجية بطاقة 140 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن وزارة النفط العراقية نجحت في توقيع عقد جنوب العراق المتكامل مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز من خمسة حقول نفطية وبطاقة 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وإنتاج 210 آلاف برميل يوميا من النفط الخام، فضلاً عن مشروع استخدام ماء البحر لأغراض الحقن والعزوف عن استخدام مياه الانهار لهذه الفعالية، إضافة إلى إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميجا واط، وتعتبر هذه المحطة أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في العراق.

أ. ش. أ

MENAFN10092023000202011048ID1107040714

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث