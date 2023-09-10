ارتفاع احتياطى العراق من النفط إلى 6 مليارات برميل

ارتفاع احتياطى العراق من النفط إلى 6 مليارات برميل
التاريخ
9/10/2023 2:26:41 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم الأحد، إن احتياطي العراق من النفط ارتفع إلى نحو 6 مليارات برميل، واحتياطات الغاز 32 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز.
وأكد عبد الغني – في كلمة له خلال فعاليات مؤتمر ومعرض العراق الأول للمشاريع النفطية بالعاصمة بغداد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) – أن الحكومة العراقية وجهت بتركيز الاستثمارات النفطية بالمناطق الغربية والوسطى، مشيرا إلى أنَّ الوزارة أحرزت خلال عام واحد العديد من الإنجازات، حيث تم توقيع عقد لتطوير حقل“إريدو” النفطي بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف برميل في اليوم، وإنجاز وتشغيل مصفاة كربلاء الاستراتيجية بطاقة 140 ألف برميل يوميا.
وأضاف أن وزارة النفط العراقية نجحت في توقيع عقد جنوب العراق المتكامل مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز من خمسة حقول نفطية وبطاقة 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وإنتاج 210 آلاف برميل يوميا من النفط الخام، فضلاً عن مشروع استخدام ماء البحر لأغراض الحقن والعزوف عن استخدام مياه الانهار لهذه الفعالية، إضافة إلى إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميجا واط، وتعتبر هذه المحطة أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في العراق.
أ. ش. أ
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