تداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة في الميناء بلغت 34 ألفا و616 طنا تشمل: 2774 طن كلينكر و9696 طن يوريا و4100 طن علف و450 طن مولاس و17 ألفا و596 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36 ألفا و193 طنا تشمل: 609 أطنان خشب زان و4500 طن سكر و4835 طن خردة و22 ألفا و605 أطنان قمح و3232 طن حديد و412 طن ذرة.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 589 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 242 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3993 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 7620 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 281 ألفا و448 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4356 شاحنة.