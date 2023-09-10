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بلينكن: ننتظر طلبًا من الحكومة المغربية لتقديم العون

9/10/2023 2:26:40 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن بلاده تنتظر طلبا من الحكومة المغربية حتى تتحرك وتقدم لها يد المساعدة لمواجهة آثار الزلزال المدمر.

وذكر بلينكن في مقابلة مع شبكة“سي إن إن” الإخبارية الأمريكية: ما جرى كان فادحا، وقد تواصلنا على الفور مع الحكومة المغربية لعرض أي مساعدة يمكننا تقديمها. قمنا بتعبئة الحكومة نفسها لتكون مستعدة لتقديم تلك المساعدة، ولدينا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تتولى قيادة هذه الجهود، وهي جاهزة للانطلاق. نحن ننتظر طلبا من الحكومة المغربية لمعرفة كيف وأين يمكننا المساعدة، لكننا على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أصدر السبت وبعد ساعات من وقوع زلزال المغرب، بيانا عبر فيه عن حزنه العميق للأرواح التي أزهقت والخسائر التي وقعت إثر الكارثة.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الرسمي على الإنترنت إن“أفكارنا وصلواتنا مع أولئك المتضررين من هذه المحنة الفظيعة”.

وشدد على أن إدارته مع اتصال مع المسؤولية المغاربة.

سكاى نيوز عربية

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