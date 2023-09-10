بلينكن: ننتظر طلبًا من الحكومة المغربية لتقديم العون
التاريخ
9/10/2023 2:26:40 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن بلاده تنتظر طلبا من الحكومة المغربية حتى تتحرك وتقدم لها يد المساعدة لمواجهة آثار الزلزال المدمر.
وذكر بلينكن في مقابلة مع شبكة“سي إن إن” الإخبارية الأمريكية: ما جرى كان فادحا، وقد تواصلنا على الفور مع الحكومة المغربية لعرض أي مساعدة يمكننا تقديمها. قمنا بتعبئة الحكومة نفسها لتكون مستعدة لتقديم تلك المساعدة، ولدينا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تتولى قيادة هذه الجهود، وهي جاهزة للانطلاق. نحن ننتظر طلبا من الحكومة المغربية لمعرفة كيف وأين يمكننا المساعدة، لكننا على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أصدر السبت وبعد ساعات من وقوع زلزال المغرب، بيانا عبر فيه عن حزنه العميق للأرواح التي أزهقت والخسائر التي وقعت إثر الكارثة.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الرسمي على الإنترنت إن“أفكارنا وصلواتنا مع أولئك المتضررين من هذه المحنة الفظيعة”.
وشدد على أن إدارته مع اتصال مع المسؤولية المغاربة.
سكاى نيوز عربية
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