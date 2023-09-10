“قناة السويس الجديدة” تحصل على رخصة لإنشاء وتشغيل ميناء جاف بالقنطرة
التاريخ
9/10/2023 2:26:40 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
حصلت شركة قناة السويس الجديدة للموانئ الجافة والخدمات اللوجيستية، على أول رخصة لشركة خاصة، لإنشاء وتشغيل وإدارة ميناء جاف بمدينة القنطرة شرق من وزارة النقل بالشراكة مع الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالمشروع إن الميناء الجديد يقام على مساحة 35 فدانا مملوكة للشركة، بتكلفة استثمارية قد تتخطى 100 مليون دولار، موضحة أن الميناء الجديد سيكون محطة لتداول البضائع القادمة من الموانئ البحرية (بورسعيد ودمياط والإسكندرية).
أوضحت المصادر أن نسبة مساهمة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بالمشروع ستكون أقل من 10%، وجار تحديدها حسب الاتفاق النهائى بين الطرفين عند توقيع العقد.
لفتت المصادر إلى أن المشروع يستهدف التكامل اللوجيستى وخدمة المناطق الاستثمارية الجديدة والأراضى الزراعية الجديدة بشمال سيناء كجزء من التنمية المستهدفة لسيناء، مشيرة إلى أن هناك توجيهات بمد خط سكة حديد إلى الميناء الجديد عن طريق خط سكة حديد الفردان.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة فى مجال التجارة واستثمار التمركز الصناعى بمدينة القنطرة بالإسماعيلية، وتنوع الصناعات بها وتعظيم سلاسل القيمة المضافة لمقومات الصناعة والاستثمار المتوافرة بالمنطقة بجانب توفير فرص عمل.
وبحسب المصادر، انتهت شركة قناة السويس الجديدة من إعداد الدراسات والتصميمات النهائية للمشروع، وتم الموافقة عليها من جانب وزارة النقل، وجارى استصدار تصديق مجلس الوزراء على العقد.
وأوضحت أن عملية ترفيق الميناء قاربت على النهاية بنسبة كبيرة، كما أن الشركة تعتزم تدبير قرض المشروع من البنوك المحلية، لافتة إلى أن المطور يستهدف التوسع فى مشروعات وزارة النقل الاستثمارية لتفعيل دور القطاع الخاص لجذب الاستثمارات.
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