وقالت مصادر وثيقة الصلة بالمشروع إن الميناء الجديد يقام على مساحة 35 فدانا مملوكة للشركة، بتكلفة استثمارية قد تتخطى 100 مليون دولار، موضحة أن الميناء الجديد سيكون محطة لتداول البضائع القادمة من الموانئ البحرية (بورسعيد ودمياط والإسكندرية).

أوضحت المصادر أن نسبة مساهمة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بالمشروع ستكون أقل من 10%، وجار تحديدها حسب الاتفاق النهائى بين الطرفين عند توقيع العقد.

لفتت المصادر إلى أن المشروع يستهدف التكامل اللوجيستى وخدمة المناطق الاستثمارية الجديدة والأراضى الزراعية الجديدة بشمال سيناء كجزء من التنمية المستهدفة لسيناء، مشيرة إلى أن هناك توجيهات بمد خط سكة حديد إلى الميناء الجديد عن طريق خط سكة حديد الفردان.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة فى مجال التجارة واستثمار التمركز الصناعى بمدينة القنطرة بالإسماعيلية، وتنوع الصناعات بها وتعظيم سلاسل القيمة المضافة لمقومات الصناعة والاستثمار المتوافرة بالمنطقة بجانب توفير فرص عمل.

وبحسب المصادر، انتهت شركة قناة السويس الجديدة من إعداد الدراسات والتصميمات النهائية للمشروع، وتم الموافقة عليها من جانب وزارة النقل، وجارى استصدار تصديق مجلس الوزراء على العقد.

وأوضحت أن عملية ترفيق الميناء قاربت على النهاية بنسبة كبيرة، كما أن الشركة تعتزم تدبير قرض المشروع من البنوك المحلية، لافتة إلى أن المطور يستهدف التوسع فى مشروعات وزارة النقل الاستثمارية لتفعيل دور القطاع الخاص لجذب الاستثمارات.