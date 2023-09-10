23 سبتمبر..“التصديري للصناعات الهندسية” يطلق بعثة إلى العراق تضم 22 شركة
التاريخ
9/10/2023 2:24:44 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق بعثة تجارية إلى دولة العراق، تضم 22 شركة مصرية من القطاعات المختلفة في الصناعات الهندسية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري.
وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، اليوم الأحد، إن البعثة تضم قطاعات، الأجهزة المنزلية والكهربائية، والصناعات الكهربائية والأواني والأدوات المنزلية وتشغيل المعادن ومكونات السيارات.
وأضافت أن القطاعات المشاركة تمثل الجزء الأكبر من صادرات الصناعات الهندسية المصرية والتي منها الأجهزة الكهربائية والتي حققت صادرات بقيمة 477 مليون دولار خلال النصف الأول من 2023، كما سجلت صادرات مكونات سيارات 252 مليون دولار، والأجهزة المنزلية 236 مليون دولار، والصناعات الكهربائية و والإلكترونية حققت صادرات 192 مليون دولار.
وأشارت حلمي إلى أن البعثات التجارية الخارجية أحد أهم الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري بهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، كما أن هناك خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة.
وأكدت استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة، حيث أن هناك توافق بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول من خلال اللقاءات المباشرة وكذلك اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس مع المستوردين الأجانب.
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