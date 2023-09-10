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23 سبتمبر..“التصديري للصناعات الهندسية” يطلق بعثة إلى العراق تضم 22 شركة

9/10/2023 2:24:44 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق بعثة تجارية إلى دولة العراق، تضم 22 شركة مصرية من القطاعات المختلفة في الصناعات الهندسية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، اليوم الأحد، إن البعثة تضم قطاعات، الأجهزة المنزلية والكهربائية، والصناعات الكهربائية والأواني والأدوات المنزلية وتشغيل المعادن ومكونات السيارات.

وأضافت أن القطاعات المشاركة تمثل الجزء الأكبر من صادرات الصناعات الهندسية المصرية والتي منها الأجهزة الكهربائية والتي حققت صادرات بقيمة 477 مليون دولار خلال النصف الأول من 2023، كما سجلت صادرات مكونات سيارات 252 مليون دولار، والأجهزة المنزلية 236 مليون دولار، والصناعات الكهربائية و والإلكترونية حققت صادرات 192 مليون دولار.

وأشارت حلمي إلى أن البعثات التجارية الخارجية أحد أهم الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري بهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، كما أن هناك خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة.

وأكدت استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة، حيث أن هناك توافق بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول من خلال اللقاءات المباشرة وكذلك اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس مع المستوردين الأجانب.

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