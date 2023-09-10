12 شركة مصرية تشارك بمعرض“سعودى أنفرا ستراكتشر” بالرياض

وذكر المجلس في بيان له اليوم الأحد أنه يشارك بالمعرض كل من قطاعات (دهانات- مواسير – مواد عزل – مواد بناء مواد خام كيماوية المواسير – كيماويات معالج المياه – المواد اللاصقة الخاصة بالمواسير – فلاتر المياه).

من جانبه أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أهمية السوق السعودي لمنتجات القطاع حيث تعد السعودية من الأسواق الاستهلاكية الكبرى في منطقة الخليج العربي فضلا عن تنوع الاذاوق به لوجود جاليات أجنبية ضخمة تمثل 30% من إجمالي سكان المملكة.

وأوضح أن المعرض يعد فرصة مثالية للتواجد بسوق المملكة العربية السعودية حيث يستقطب المعرض أكثر من 200 عارض دولي ومحلي و7000 مشارك، وتشارك به أكثر من 14 دولة منها (ايطاليا – الهند – روسيا – الولايات المتحدة – ألمانيا- قطر – البحرين- جنوب إفريقيا – سلطنة عمان – ماليزيا).

وتوفر الشركة المنظمة مع ادارة المعرض وبالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ومكتب التمثيل التجاري لقاءات ثنائيه B2B مع رجال اعمال في نفس مجال التخصص من خلال اللقاءات والتشبيكات بين الشركات العارضة والشركات المصرية فضلا عن الجهات التي سيتم الالتقاء بها والزائرين وكذلك الندوات المتخصصة المقامة على هامش فاعليات المعرض.

أ. ش. أ