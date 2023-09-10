12 شركة مصرية تشارك بمعرض“سعودى أنفرا ستراكتشر” بالرياض

12 شركة مصرية تشارك بمعرض“سعودى أنفرا ستراكتشر” بالرياض
التاريخ
9/10/2023 2:24:44 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن مشاركة 12 شركة مصرية في معرض البنية التحتيه السعودي (Saudi Infrastructure Expo) والذي سيقام في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر بالرياض بالتزامن مع معرض water expo والذي يعد واحد من أهم المعارض المتخصصة فيما يخص البنيه التحتية ومعالجة المياه في المملكة العربية السعودية.
وذكر المجلس في بيان له اليوم الأحد أنه يشارك بالمعرض كل من قطاعات (دهانات- مواسير – مواد عزل – مواد بناء مواد خام كيماوية المواسير – كيماويات معالج المياه – المواد اللاصقة الخاصة بالمواسير – فلاتر المياه).
من جانبه أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أهمية السوق السعودي لمنتجات القطاع حيث تعد السعودية من الأسواق الاستهلاكية الكبرى في منطقة الخليج العربي فضلا عن تنوع الاذاوق به لوجود جاليات أجنبية ضخمة تمثل 30% من إجمالي سكان المملكة.
وأوضح أن المعرض يعد فرصة مثالية للتواجد بسوق المملكة العربية السعودية حيث يستقطب المعرض أكثر من 200 عارض دولي ومحلي و7000 مشارك، وتشارك به أكثر من 14 دولة منها (ايطاليا – الهند – روسيا – الولايات المتحدة – ألمانيا- قطر – البحرين- جنوب إفريقيا – سلطنة عمان – ماليزيا).
وتوفر الشركة المنظمة مع ادارة المعرض وبالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ومكتب التمثيل التجاري لقاءات ثنائيه B2B مع رجال اعمال في نفس مجال التخصص من خلال اللقاءات والتشبيكات بين الشركات العارضة والشركات المصرية فضلا عن الجهات التي سيتم الالتقاء بها والزائرين وكذلك الندوات المتخصصة المقامة على هامش فاعليات المعرض.
أ. ش. أ
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