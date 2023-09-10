دشنت بعض الغرف التجارية أكبر عدد من معارض“أهلًا مدارس” بتخفيضات تصل إلى 30%، وبأسعار مخفضة تتماشى مع أولياء الأمور فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فيما تستعد بعض الغرف الأخرى لإطلاق المعارض خلال الفترة المقبلة فى موعد أقصاه 15 سبتمبر بحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كشف عمرو أبو العيون، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة أسيوط التجارية، عن مناقشة مجلس الاتحاد افتتاح أكبر عدد من معارض“أهلًا مدارس” على مستوى الجمهورية.

أضاف“أبو العيون” لـ“البورصة”، أنه تم الاتفاق على تقديم أسعار مناسبة بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%، عن الأسعار الموجودة بالأسواق، بهدف التخفيف الأعباء على المواطنين مع ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية.

وقال“أبو العيون” الذى يشغل منصب رئيس غرفة أسيوط التجارية، إن الغرفة افتتحت معرض“أهلا مدارس” الرئيسى بمقرها على مساحة 500 متر مربع، وتستهدف خلال الأيام المقبلة التعاقد مع رؤساء المراكز بالمحافظة على فتح منافذ للمعرض، للتيسير على المواطنين.

وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تستعد لافتتاح 6 معارض رئيسية بمناطق الطالبية، وفيصل على مساحة ألفى متر مربع، وفى العمرانية وإمبابة على مساحة 600 متر مربع لكل معرض، والبدرشين 500 متر مربع، ومول أكتوبر.

أضاف لـ“البورصة”، أن الغرفة تبنت فكر جديد من خلال إطلاق حملات دعاية للمعرض هذا العام عبر شاشات إعلانية إلكترونية فى كافة أرجاء المحافظة، ومن المقرر البدء بها من أمس الأحد.

لفت إلى أن الغرفة تدعم العارضين بحملات دعاية وأماكن مجهزة مجانية مقابل تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة، وحال تطلب الأمر لدعم مادى إضافى سيقدمة مجلس إدارة الغرفة على الفور.

أوضح، أنه ناقش خلال الأيام الماضية مع أعضاء الغرفة ومنتسبيها وضع أقل نسبة هامش ربح وبتخفيضات حقيقية فى متناول الجميع فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

أشار إلى أن الغرفة ستطبق الخصومات والتخفيضات على غير القادرين للذهاب للمعارض الرئيسية لتحصل على احتياجاتها من منافذها القريبة طوال شهر المعرض بنفس قيمة ونسبة الخصومات المقدمة.

أوضح أن الغرفة تتبنى خطة لمضاعفة معارضها الخارجية العام المقبل لترويج وتنشيط حركة التجارة.

كشف الشاهد، أن الغرفة بصدد عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انتهاء“أهلا مدارس” لوضع تصور لخطة موازنة العام الجديد 2024 وعرضها على الوزارة لاعتمادها، حيث تنتهى مدة الموازنة الحالية خلال الشهر الحالى.

قال خالد عبد الجليل، رئيس غرفة البحر الأحمر التجارية، إن الغرفة أطلقت 4 معارض رئيسية، بمدن الغردقة وسفاجا والقصير وغالب منذ أسبوع، مضيفًا أن المعرض الواحد يوجد به 40 عارضا، بمساحات تصل إلى 1200 متر مربع للمعرض.

كشف أن الغرفة عقدت اجتماعا منذ 4 أيام، وتم الاتفاق على تسديد كل المصروفات المدرسية لغير القادرين، بجانب توفير شنط مدرسية تحتوى على كشاكيل وكتب وأدوات مكتبية لهم.

وقال أكرم الشافعى، أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الاسماعيلية، إن الغرفة بصدد إفتتاح معرض“أهلًا مدارس” الرئيسى فى منطقة الشيخ زايد على مساحة ألف متر مربع.

أضاف“الشافعى” أن الغرفة تدرس تنظيم معرضين فرعيين بمنطقتى فايد والقصاصين للوصول إلى 3 معارض بالمحافظة.

لفت إلى أن المعرض الرئيسى سيتم افتتاحه خلال 4 أيام، ويصل عدد العارضين به إلى 75 عارضًا ما بين منتجات صناعات غذائية وأدوات مدرسية وحقائب وأحذية.

أوضح أن التخفيضات تصل إلى 30% لتكون الأسعار فى متناول الجميع، وذلك بالتنسيق التام بين المحافظة ومديرية الأمن والتموين.

وقال محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بالسويس، إن الغرفة قاربت على الإنتهاء من تجهيزات إقامة معرض رئيسى بميدان الاسعاف بحى الأربعين، وسيتم الافتتاح خلال 48 ساعة على مساحة 200 متر مربع.

أشار إلى أن العام الجارى، سيشهد طفرة كبيرة وإتاحة للمنتجات المدرسية عن سابقته، ما سيجعل المنافسة تشتد بين العارضين والمكتبات الخارجية على تقديم أكبر نسبة خصم مما يفيد المستهلك بشكل أكبر.