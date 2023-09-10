(MENAFN- Al-BoNews) “الجيزة” تطلق حملات دعاية للمعرض بالطرق الرئيسية و”البحر الأحمر” تسدد مصروفات غير القادرين
دشنت بعض الغرف التجارية أكبر عدد من معارض“أهلًا مدارس” بتخفيضات تصل إلى 30%، وبأسعار مخفضة تتماشى مع أولياء الأمور فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فيما تستعد بعض الغرف الأخرى لإطلاق المعارض خلال الفترة المقبلة فى موعد أقصاه 15 سبتمبر بحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كشف عمرو أبو العيون، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة أسيوط التجارية، عن مناقشة مجلس الاتحاد افتتاح أكبر عدد من معارض“أهلًا مدارس” على مستوى الجمهورية.
أضاف“أبو العيون” لـ“البورصة”، أنه تم الاتفاق على تقديم أسعار مناسبة بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%، عن الأسعار الموجودة بالأسواق، بهدف التخفيف الأعباء على المواطنين مع ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية.
وقال“أبو العيون” الذى يشغل منصب رئيس غرفة أسيوط التجارية، إن الغرفة افتتحت معرض“أهلا مدارس” الرئيسى بمقرها على مساحة 500 متر مربع، وتستهدف خلال الأيام المقبلة التعاقد مع رؤساء المراكز بالمحافظة على فتح منافذ للمعرض، للتيسير على المواطنين.
وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تستعد لافتتاح 6 معارض رئيسية بمناطق الطالبية، وفيصل على مساحة ألفى متر مربع، وفى العمرانية وإمبابة على مساحة 600 متر مربع لكل معرض، والبدرشين 500 متر مربع، ومول أكتوبر.
أضاف لـ“البورصة”، أن الغرفة تبنت فكر جديد من خلال إطلاق حملات دعاية للمعرض هذا العام عبر شاشات إعلانية إلكترونية فى كافة أرجاء المحافظة، ومن المقرر البدء بها من أمس الأحد.
لفت إلى أن الغرفة تدعم العارضين بحملات دعاية وأماكن مجهزة مجانية مقابل تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة، وحال تطلب الأمر لدعم مادى إضافى سيقدمة مجلس إدارة الغرفة على الفور.
أوضح، أنه ناقش خلال الأيام الماضية مع أعضاء الغرفة ومنتسبيها وضع أقل نسبة هامش ربح وبتخفيضات حقيقية فى متناول الجميع فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
أشار إلى أن الغرفة ستطبق الخصومات والتخفيضات على غير القادرين للذهاب للمعارض الرئيسية لتحصل على احتياجاتها من منافذها القريبة طوال شهر المعرض بنفس قيمة ونسبة الخصومات المقدمة.
أوضح أن الغرفة تتبنى خطة لمضاعفة معارضها الخارجية العام المقبل لترويج وتنشيط حركة التجارة.
كشف الشاهد، أن الغرفة بصدد عقد اجتماع مجلس ادارة بعد انتهاء“أهلا مدارس” لوضع تصور لخطة موازنة العام الجديد 2024 وعرضها على الوزارة لاعتمادها، حيث تنتهى مدة الموازنة الحالية خلال الشهر الحالى.
قال خالد عبد الجليل، رئيس غرفة البحر الأحمر التجارية، إن الغرفة أطلقت 4 معارض رئيسية، بمدن الغردقة وسفاجا والقصير وغالب منذ أسبوع، مضيفًا أن المعرض الواحد يوجد به 40 عارضا، بمساحات تصل إلى 1200 متر مربع للمعرض.
كشف أن الغرفة عقدت اجتماعا منذ 4 أيام، وتم الاتفاق على تسديد كل المصروفات المدرسية لغير القادرين، بجانب توفير شنط مدرسية تحتوى على كشاكيل وكتب وأدوات مكتبية لهم.
وقال أكرم الشافعى، أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الاسماعيلية، إن الغرفة بصدد إفتتاح معرض“أهلًا مدارس” الرئيسى فى منطقة الشيخ زايد على مساحة ألف متر مربع.
أضاف“الشافعى” أن الغرفة تدرس تنظيم معرضين فرعيين بمنطقتى فايد والقصاصين للوصول إلى 3 معارض بالمحافظة.
لفت إلى أن المعرض الرئيسى سيتم افتتاحه خلال 4 أيام، ويصل عدد العارضين به إلى 75 عارضًا ما بين منتجات صناعات غذائية وأدوات مدرسية وحقائب وأحذية.
أوضح أن التخفيضات تصل إلى 30% لتكون الأسعار فى متناول الجميع، وذلك بالتنسيق التام بين المحافظة ومديرية الأمن والتموين.
وقال محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بالسويس، إن الغرفة قاربت على الإنتهاء من تجهيزات إقامة معرض رئيسى بميدان الاسعاف بحى الأربعين، وسيتم الافتتاح خلال 48 ساعة على مساحة 200 متر مربع.
أشار إلى أن العام الجارى، سيشهد طفرة كبيرة وإتاحة للمنتجات المدرسية عن سابقته، ما سيجعل المنافسة تشتد بين العارضين والمكتبات الخارجية على تقديم أكبر نسبة خصم مما يفيد المستهلك بشكل أكبر.