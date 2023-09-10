ألمانيا تتوَّج بكأس العالم لكرة السلة لأول مرة في تاريخها

واستحق المنتخب الألماني اللقب الأول في تاريخه بعد انتصاراته المتتالية في البطولة، حيث أنه المنتخب الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة، كما أنه أقصى في الدور نصف النهائي منتخب الولايات المتحدة.

واستطاع المنتخب الصربي الخروج فائزا بالربع الأول بواقع 26-23، لكن المنتخب الألماني انتفض وفاز بالربعين الثاني بنتيجة 24-21، وحقق تقدما كبيرا خلال الربع الثالث وحسمه بفارق 12 نقطة 22-10، وعاد الصرب ونجحوا في الفوز بالربع الرابع بنتيجة 20-14 دون أن ينجحوا في العودة لأجواء اللقاء.

وباتت ألمانيا التي كانت تخوض النهائي الأول في تاريخها، البلد السابع الذي يحرز اللقب العالمي بعد الولايات المتحدة (خمس مرات) ويوغوسلافيا (5 مرات) والاتحاد السوفياتي (3) والبرازيل (2) وإسبانيا (2) والأرجنتين (1).

وفشلت صربيا في إحراز اللقب الأول في كيانها الحالي (كانت جزءاً من يوغوسلافيا السابقة) في مشاركتها الثانية في النهائي، بعد عام 2014 حين خسرت أمام الأميركيين.



