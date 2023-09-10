ألمانيا تتوَّج بكأس العالم لكرة السلة لأول مرة في تاريخها

ألمانيا تتوَّج بكأس العالم لكرة السلة لأول مرة في تاريخها
التاريخ
9/10/2023 2:20:41 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
مانيلا//PNN- توَّج منتخب ألمانيا، مساء اليوم الأحد، بلقب بطولة كأس العالم لكرة السلة لأول مرة في تاريخه، بفوزه في اللقاء النهائي للبطولة على حساب منتخب صربيا بنتيجة 83-77 ، والذي أقيم في العاصمة الفلبينية مانيلا.
واستحق المنتخب الألماني اللقب الأول في تاريخه بعد انتصاراته المتتالية في البطولة، حيث أنه المنتخب الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة، كما أنه أقصى في الدور نصف النهائي منتخب الولايات المتحدة.
واستطاع المنتخب الصربي الخروج فائزا بالربع الأول بواقع 26-23، لكن المنتخب الألماني انتفض وفاز بالربعين الثاني بنتيجة 24-21، وحقق تقدما كبيرا خلال الربع الثالث وحسمه بفارق 12 نقطة 22-10، وعاد الصرب ونجحوا في الفوز بالربع الرابع بنتيجة 20-14 دون أن ينجحوا في العودة لأجواء اللقاء.
وباتت ألمانيا التي كانت تخوض النهائي الأول في تاريخها، البلد السابع الذي يحرز اللقب العالمي بعد الولايات المتحدة (خمس مرات) ويوغوسلافيا (5 مرات) والاتحاد السوفياتي (3) والبرازيل (2) وإسبانيا (2) والأرجنتين (1).
وفشلت صربيا في إحراز اللقب الأول في كيانها الحالي (كانت جزءاً من يوغوسلافيا السابقة) في مشاركتها الثانية في النهائي، بعد عام 2014 حين خسرت أمام الأميركيين.
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