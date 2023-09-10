حب عابر للأزرق أحدث إصدارات الأسير كميل أبو حنيش

حب عابر للأزرق أحدث إصدارات الأسير كميل أبو حنيش
التاريخ
9/10/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN -صدر حديثا عن دار الأزبكية في رام الله، كتاب "حب عابر للأزرق" للكاتب الأسير كميل أبو حنيش.
وجاء الكتاب في 277 صفحة من القطع المتوسط، وضم مجموعة من المقالات الأدبية موزعة على سبعة فصول.
وقال رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع في تقديم الإصدار، "صديقي كميل: أنت تكتب وتشعر بوجودك الكلي، فهل نحن موجودون معك؟ نفترض ذلك، فترسل لنا كتبك ومذكراتك وأحلامك من داخل السجن، أتمنى أن نكون موجودين فعلا لنقرأ ونزحف ونفك الأغلال".
وأضاف: "لا أرغب في الكتابة للمنافي والغياب، فمن يكتب للغياب فهو غائب، ولكنك حاضر باسمك وتاريخ ميلادك وكوشان أرضك، فأنت من هنا وليس من هناك، والفرق أنك تجاوزت حدود الزمن الموازي في السجن لتلمسنا عشقا وحبا حاملا بندقيتك والشمس".
وللأسير أبو حنيش 16 كتابا في مجالات متنوعة كالرواية والنقد والفكر والشعر، وتم عرض كتابه الأخير في معرض فلسطين الدولي الثالث عشر للكتاب، وسيكون إطلاق الكتاب يوم الثلاثاء 12 أيلول الجاري، في جناح دار الأزبكية في معرض الكتاب الدولي على أرض المكتبة الوطنية في سردا، شمال رام الله.
يشار إلى أن الأسير أبو حنيش، ولد عام 1975، في قرية بيت دجن شرق نابلس، واعتقل عام 2003، وقد حكم عليه بالسجن 9 مؤبدات، و78 عاما، أمضى منها أكثر من 20 عاما، ويحمل بكالوريوس في اللغة العربية من جامعة النجاح الوطنية.
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