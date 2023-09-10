حب عابر للأزرق أحدث إصدارات الأسير كميل أبو حنيش

وجاء الكتاب في 277 صفحة من القطع المتوسط، وضم مجموعة من المقالات الأدبية موزعة على سبعة فصول.

وقال رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع في تقديم الإصدار، "صديقي كميل: أنت تكتب وتشعر بوجودك الكلي، فهل نحن موجودون معك؟ نفترض ذلك، فترسل لنا كتبك ومذكراتك وأحلامك من داخل السجن، أتمنى أن نكون موجودين فعلا لنقرأ ونزحف ونفك الأغلال".

وأضاف: "لا أرغب في الكتابة للمنافي والغياب، فمن يكتب للغياب فهو غائب، ولكنك حاضر باسمك وتاريخ ميلادك وكوشان أرضك، فأنت من هنا وليس من هناك، والفرق أنك تجاوزت حدود الزمن الموازي في السجن لتلمسنا عشقا وحبا حاملا بندقيتك والشمس".

وللأسير أبو حنيش 16 كتابا في مجالات متنوعة كالرواية والنقد والفكر والشعر، وتم عرض كتابه الأخير في معرض فلسطين الدولي الثالث عشر للكتاب، وسيكون إطلاق الكتاب يوم الثلاثاء 12 أيلول الجاري، في جناح دار الأزبكية في معرض الكتاب الدولي على أرض المكتبة الوطنية في سردا، شمال رام الله.

يشار إلى أن الأسير أبو حنيش، ولد عام 1975، في قرية بيت دجن شرق نابلس، واعتقل عام 2003، وقد حكم عليه بالسجن 9 مؤبدات، و78 عاما، أمضى منها أكثر من 20 عاما، ويحمل بكالوريوس في اللغة العربية من جامعة النجاح الوطنية.



