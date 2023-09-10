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إصابة عنصري شرطة بحادث سير في الخليل

9/10/2023 2:20:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) .الخليل /PNN / أصيب اليوم عنصرين من فرع شرطة المرور بشرطة المحافظة بجروح نتيجة حادث سير وقع لهما على مدخل مدينة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأن الحادث ناجم عن تعرض الدراجة النارية للشرطة للإنزلاق وسط الشارع العام الأمر الذي تسبب بإصابة عنصرين من الشرطة بجروح نقلا على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الشرطة مباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور .

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