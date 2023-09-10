إصابة عنصري شرطة بحادث سير في الخليل

إصابة عنصري شرطة بحادث سير في الخليل
التاريخ
9/10/2023 2:20:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
.الخليل /PNN / أصيب اليوم عنصرين من فرع شرطة المرور بشرطة المحافظة بجروح نتيجة حادث سير وقع لهما على مدخل مدينة الخليل.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأن الحادث ناجم عن تعرض الدراجة النارية للشرطة للإنزلاق وسط الشارع العام الأمر الذي تسبب بإصابة عنصرين من الشرطة بجروح نقلا على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأكدت الشرطة مباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور .
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