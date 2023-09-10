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نتنياهو يزور وادي السيليكون ونيويورك الأسبوع المقبل

9/10/2023 2:20:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN -
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيزور وادي السيليكون في كاليفورنيا، الأسبوع المقبل، قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يقدم مكتب نتنياهو تفاصيل محددة عمن سيلتقي، لكن موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي، ذكر أن الزيارة إلى وادي السيليكون ستركز على تعزيز العلاقات في مجال الذكاء الاصطناعي.


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