نتنياهو يزور وادي السيليكون ونيويورك الأسبوع المقبل

نتنياهو يزور وادي السيليكون ونيويورك الأسبوع المقبل
التاريخ
9/10/2023 2:20:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN -
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيزور وادي السيليكون في كاليفورنيا، الأسبوع المقبل، قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولم يقدم مكتب نتنياهو تفاصيل محددة عمن سيلتقي، لكن موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي، ذكر أن الزيارة إلى وادي السيليكون ستركز على تعزيز العلاقات في مجال الذكاء الاصطناعي.
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