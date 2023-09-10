نتنياهو يزور وادي السيليكون ونيويورك الأسبوع المقبل

ولم يقدم مكتب نتنياهو تفاصيل محددة عمن سيلتقي، لكن موقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي، ذكر أن الزيارة إلى وادي السيليكون ستركز على تعزيز العلاقات في مجال الذكاء الاصطناعي.

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