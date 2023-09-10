الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا عقب مصرع مجندة في ظروف غامضة داخل قاعدة عسكرية
التاريخ
9/10/2023 2:20:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN -أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الشرطة العسكرية الإسرائيلية بدأت التحقيق في ملابسات وفاة مجندة وداخل قاعدة عسكرية.
ووفقا للقناة سيتم نشر كافة التفاصيل فور الانتهاء من التحقيقات، وتقديم النتائج إلى مكتب المدعي العسكري لفحصها.
وأشارت القناة إلى أن هذه التحقيقات تأتي عقب العثور على مجندة ميتة داخل قاعدة للجيش الإسرائيلي عصر اليوم الأحد".
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