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الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا عقب مصرع مجندة في ظروف غامضة داخل قاعدة عسكرية

9/10/2023 2:20:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN -أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الشرطة العسكرية الإسرائيلية بدأت التحقيق في ملابسات وفاة مجندة وداخل قاعدة عسكرية.

ووفقا للقناة سيتم نشر كافة التفاصيل فور الانتهاء من التحقيقات، وتقديم النتائج إلى مكتب المدعي العسكري لفحصها.

وأشارت القناة إلى أن هذه التحقيقات تأتي عقب العثور على مجندة ميتة داخل قاعدة للجيش الإسرائيلي عصر اليوم الأحد".

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