وأضاف ارزيقات في بيان، مساء اليوم الأحد، أن المطلوب الذي تمكن من الفرار من مركز الاصلاح في المدينة في 16 شباط الماضي، سلم نفسه للأجهزة الأمنية في جنين بعد جهود بذلتها مع ذويه.







