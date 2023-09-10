إصابة حرجة لشاب قام بحرق نفسه في خان يونس

إصابة حرجة لشاب قام بحرق نفسه في خان يونس
التاريخ
9/10/2023 2:20:38 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN - أصيب شاب من مدينة غزة، مساء اليوم الأحد، بحروق في جميع أنحاء جسده، بعد قيامه بإحراق نفسه في مدينة خان يونس، جنوب القطاع.
وذكرت مصادر طبية، أن مواطنا من منطقة الزنة غرب خان يونس، أشعل النار في نفسه، ما أدى لإصابته بحروق في مختلف أنحاء جسده، ووصفت حالته بالحرجة.
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