البنا: الطلب برىء من زيادة التضخم وأزمات السكر والسجائر السبب

ارتفع التضخم العام لإجمالى الجمهورية على أساس سنوى خلال أغسطس الماضى لمستوى قياسى جديد عند 39.7%، مقابل 38.2% فى يوليو، فى الوقت نفسه، تباطأ التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى بشكل هامشى إلى 40.4% مقابل 40.7%.

وزاد التضخم السنوى مدفوعًا بنمو أسعار الطعام والشراب 71.9% على أساس سنوى، الذى يمثل نحو 35.9% من سلة أسعار المستهلكين، والدخان والمشروبات الكحولية 57.6%، والتى تمثل نحو 4.6% من الوزن الإجمالى للمؤشر.

وتباطأ التضخم العام على أساس شهرى ليسجل 1.6% مقابل 2% فى يوليو، فيما انخفض التضخم الأساسى لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2021 عند 0.3%.

وقال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن أزمة التوريدات الخاصة بمستلزمات إنتاج السجائر والدخان كان لها أثر مباشر على مؤشر التضخم، ولن يكون البنك المركزى مُضطرًا لرفع جديد فى أسعار الفائدة.

وتوقع أبو باشا، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، خاصة أن المجموعة مختلفة شهدت تباطؤًا فى النمو على المستوى الشهري.

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تباطأ التضخم فى 7 من القطاعات المكونة لسلة أسعار المستهلكين، فى مقدمتها الرعاية الصحية إذ سجل 0.4% فى أغسطس مقابل 3.8% فى يوليو، وكذلك الدخان تباطأ التضخم إلى 5.8% مقابل 7.9%.

واستقرت الأسعار لقطاع الثقافة والترفيه مقابل ارتفاعها 1.5% فى يوليو، وتباطأ تضخم المطاعم والفنادق إلى 0.4% فى أغسطس مقابل 1.8%.

وتراجع نمو أسعار المواصلات والنقل، لنحو 0.6% فى أغسطس مقابل 0.8% فى يوليو.

قال يوسف البنا، المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن ارتفاع المؤشر القياسى لأسعار المستهلكين لأعلى مستوياته على الإطلاق، يرجع لأزمة توريد الخامات بالمصانع، خاصة خامات السجائر والسكر.

وأضاف البنا، أن البنك المركزى على الأرجح سيميل لتثبيت الفائدة، انتظارًا لظهور أثر الزيادة الأخيرة لأسعار الفائدة فى اجتماع أغسطس الماضى، مشيرًا إلى أن الطلب ليس هو الدافع الرئيسى لزيادة التضخم، بل الأزمات التى تواجه بعض المصانع بشأن انتظام إنتاجيتها.