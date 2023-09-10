تخلصت الصناديق من 90% من صافي مراكزها الشرائية باليورو في شهر واحد فقط وسط تكهنات متزايدة بأن صناع السياسة سيوقفون دورة رفع أسعار الفائدة القوية. ينقسم الاقتصاديون والأسواق فعلياً حيال قرار البنك الأوروبي، حيث يتوقع المتعاملون نسبة لا تتعدى 40% لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

أطول سلسلة خسائر منذ 2014

رغم أن التضخم لا يزال ثابتاً وأعلى كثيراً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% -وهي الخلفية التي تستدعي أسعار فائدة أعلى- فإن الدلائل تتزايد على أن النمو آخذ في التدهور، وهذا يوفر أرضاً خصبة للرهانات على التخلي عن العملة الأوروبية الموحدة، والتي انخفضت بالفعل 5% تقريباً منذ منتصف يوليو في أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ 2014.

قالت جانيت موي، رئيسة تحليل السوق في“آر بي سي بروين دولفين” (RBC Brewin Dolphin) في لندن:“ضعف اليورو له ما يبرره، وأعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيتوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة”، مضيفة أن ذلك سيكون قراراً لا مناص منه. إذا توقف عن رفع أسعار الفائدة، فقد يضعف اليورو أكثر قليلاً”.

وجهة النظر هذه تزداد شيوعاً، فبينما يشير متوسط التوقعات إلى أن اليورو سيختتم العام عند 1.09 دولار، مرتفعاً من 1.07 حالياً، كانت التوقعات قبل بضعة أسابيع تبلغ 1.12 دولار. وهذا أسرع تراجع في التوقعات منذ أكثر من عام.

يذهب كثيرون إلى ما هو أبعد من ذلك ويحذرون من انخفاض أشد صوب التكافؤ مع الدولار. فقد خفضت“إتش إس بي سي هولدينغز” توقعاتها لليورو إلى 1.03 دولار بعد أن كانت تتوقع صعوده إلى 1.15 مقابل العملة الأمريكية. وتعتقد“كابيتال إيكونوميكس” (Capital Economics) أن يصل اليورو إلى دولار واحد بحلول نهاية العام، وهو مستوى تاريخي لم تنحدر إليه العملة الأوروبية منذ أواخر 2022. وقد بدأ المستثمرون في الاستجابة لهذه النداءات.

ضعف نمو أوروبا يهوي باليورو

قال أنتوني فوستر، رئيس التداول الفوري للعملات العشر الكبرى في“نومورا إنترناشيونال” (Nomura International):“معظم صناديق التحوط تراهن على انخفاض اليورو، وبشكل عام على صعود الدولار.

تشير المناقشات مع العملاء إلى أنهم قلقون بشأن استمرار بيانات المسح الضعيفة، ولكن التضخم يظل ثابتاً. إنهم قلقون بشأن أسعار الطاقة والصين”.

يسهل أن نرى سبب تلاشي التفاؤل. لم ينمُ اقتصاد منطقة اليورو إلا بالكاد في الربع الثاني، وزادت وتيرة إفلاس الشركات إلى أكثر من الضعف، في حين أظهرت القراءة الأخيرة لنشاط القطاع الخاص أن الانكماش يزداد حدة.

منذ وقت ليس ببعيد، كانت السوق تراهن على أن الأمر سينتهي بالولايات المتحدة إلى الركود بينما ستتمكن أوروبا من الإفلات منه. والآن أصبح الأمر على العكس من ذلك. وقد عزز ذلك العملة الأمريكية في جميع المجالات، إذ حقق مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري أطول سلسلة أسبوعية من المكاسب منذ إنشائه في 2005.

قد لا يكون التحول في المعنويات قصير الأجل. فتحليل تحديد مراكز الشراء والبيع (الدائنة والمدينة)، الذي يأخذ في الاعتبار المتوسط المتحرك لليورو وتقلبه، يشير إلى مسار نزولي مستمر لأول مرة في 2023، وفق“بنك أوف أميركا”.

قال أثناسيوس فامفاكيديس، رئيس استراتيجية العملات العشر الرئيسية في البنك:“يشير هذا إلى أن هذا الاتجاه النزولي لليورو/الدولار يمكن أن يستمر. بيانات منطقة اليورو كانت سلبية على نحو مفاجئ ومستمر في الأشهر القليلة الماضية، خاصة بالمقارنة مع البيانات في الولايات المتحدة. في ألمانيا، كانت البيانات قاتمة”.

المركزي الأوروبي مستمر في كبح التضخم

لمواصلة الانخفاض، يجب على اليورو أولاً أن يخترق مستوى 1.05 دولار، وهي عقبة ارتد عنها عدة مرات هذا العام بالفعل. كما يمكن أن يجذب بعض المستثمرين لجني الأرباح من مراكزهم البيعية. وهذا يجعله مستوى دعم يراهن متداولو الخيارات أن يستمر في الغالب.

حذّرت جريس بيترز، رئيسة استراتيجية الاستثمار لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في“جيه بي مورغان برايفت بنك” (J.P. Morgan Private Bank)، من أن السوق يجب ألا تقلل أيضاً من عزم البنك المركزي الأوروبي على مكافحة التضخم. وهي ضمن المعسكر الذي يرى أن رفعاً آخر لأسعار الفائدة الأسبوع الجاري من شأنه أن يدعم اليورو.

قالت بيترز:“أنا أكثر ميلاً لشراء اليورو عند هذه المستويات. من السهل أن تكون مضارباً على انخفاض اليورو في الوقت الحالي بسبب التركيز على النمو، لكن البنك المركزي الأوروبي لديه تفويض واحد وهو السعر. قد يكون هذا هو الارتفاع الأخير لهذه الدورة، ولكن سيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يظل متشدداً. اليورو لديه هامش للارتفاع”.

في حين أن نتيجة اجتماع الأسبوع الحالي قد تكون متقاربة للغاية -بل إن وجهات نظر أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي متباينة- فإن الأمر الواضح هو أن منطقة اليورو من غير المرجح أن تكون قادرة على التعامل مع تكاليف الاقتراض الأعلى. وهذا يعطي الدولار ميزة، نظراً للقوة الأكبر التي يتمتع بها الاقتصاد الأميركي.

قال لوك هيكمور، مدير الاستثمار في“أبردن” (Abrdn):“لست متأكداً من أن اقتصادات أوروبا يمكنها تحمل المزيد، وهناك خطر كبير من حدوث ركود تضخمي هنا، وهو أمر ليس جيداً لكل أنواع الأصول تقريباً، بما في ذلك اليورو”.

اقتصاد الشرق