قالت مصادر لـ((البورصة)) إن شركتى ((إى أف جى كورب سليوشنز))، و((الأهلى تمكين للتمويل متناهى الصغر ))- إحدى شركات البنك الأهلى تعتزمان طرح إصدارى توريق خلال الأسبوع الجارى.

وأضافت المصادر، أن إصدار شركة إى أف جى تبلغ قيمته نحو 800 مليون جنيه، فيما تبلغ قيمة إصدار شركة الأهلى تمكين نحو 700 مليون جنيه، وبانتظار الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار.

وتابعت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد رواجًا فى عدد إصدارات التوريق للشركات، حيث يترقب السوق نحو 19 إصدارًا فى الفترة المقبلة.

ويعمل مكتب الدرينى وشركاؤه مستشارًا قانونيًا للإصدار، فيما تقوم إى أف جى هيرميس بدور المستشار المالى لإصدار ((إى أف جى كورب سليوشنز))، وتعمل“الأهلى فاروس” مستشارًا ماليًا لإصدار شركة الأهلى تمكين، فيما يقوم مكتب حازم حسن وشركاؤه“كيه بى ام جى” بدور مراقب الحسابات.

وبلغت إصدارات سندات التوريق خلال العام الماضى نحو 55 مليار جنيه بنهاية 2022، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

والتوريق أداة مالية لتوفير السيولة تتبعه الشركات التى تحتاج إلى تمويل ولا تريد الاقتراض، وفى نفس الوقت لها ديون على كثير من العملاء، عندها تقوم الشركة بتحويل الديون إلى صكوك وسندات وطرحها فى السوق للتداول وتقدم عليها فوائد.

توفر سندات التوريق سيولة سريعة للشركات وتسمح بدفع الفوائد على أقساط بدلا من مبلغ على دفعة واحدة عن استحقاق السند وبالنسبة للمؤسسات المالية، يعنى تعزيز السيولة أنه يمكنها تقديم قروض بأسعار فائدة أقل.