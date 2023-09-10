((إى أف جى كورب سليوشنز)) و((الأهلى تمكين)) تصدران سندات توريق الأسبوع الجارى - جريدة البورصة
التاريخ
9/10/2023 2:02:02 PM
(MENAFN- Al-BoNews) > مصادر: 800 مليون جنيه قيمة إصدار إى أف جى”.. و700 مليون جنيه لـ((الأهلى تمكين))
قالت مصادر لـ((البورصة)) إن شركتى ((إى أف جى كورب سليوشنز))، و((الأهلى تمكين للتمويل متناهى الصغر ))- إحدى شركات البنك الأهلى تعتزمان طرح إصدارى توريق خلال الأسبوع الجارى.
وأضافت المصادر، أن إصدار شركة إى أف جى تبلغ قيمته نحو 800 مليون جنيه، فيما تبلغ قيمة إصدار شركة الأهلى تمكين نحو 700 مليون جنيه، وبانتظار الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار.
وتابعت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد رواجًا فى عدد إصدارات التوريق للشركات، حيث يترقب السوق نحو 19 إصدارًا فى الفترة المقبلة.
ويعمل مكتب الدرينى وشركاؤه مستشارًا قانونيًا للإصدار، فيما تقوم إى أف جى هيرميس بدور المستشار المالى لإصدار ((إى أف جى كورب سليوشنز))، وتعمل“الأهلى فاروس” مستشارًا ماليًا لإصدار شركة الأهلى تمكين، فيما يقوم مكتب حازم حسن وشركاؤه“كيه بى ام جى” بدور مراقب الحسابات.
وبلغت إصدارات سندات التوريق خلال العام الماضى نحو 55 مليار جنيه بنهاية 2022، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
والتوريق أداة مالية لتوفير السيولة تتبعه الشركات التى تحتاج إلى تمويل ولا تريد الاقتراض، وفى نفس الوقت لها ديون على كثير من العملاء، عندها تقوم الشركة بتحويل الديون إلى صكوك وسندات وطرحها فى السوق للتداول وتقدم عليها فوائد.
توفر سندات التوريق سيولة سريعة للشركات وتسمح بدفع الفوائد على أقساط بدلا من مبلغ على دفعة واحدة عن استحقاق السند وبالنسبة للمؤسسات المالية، يعنى تعزيز السيولة أنه يمكنها تقديم قروض بأسعار فائدة أقل.
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