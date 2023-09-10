“فيوتشر فارما” تفاوض“الأهلى” و”قطر الوطنى” لاقتراض 450 مليون جنيه
التاريخ
9/10/2023 2:01:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تفاوض شركة المستقبل للصناعات الدوائية“فيوتشر فارما”، بنكى الأهلى المصرى وقطر الوطنى الأهلى، للحصول على قرض بقيمة 450 مليون جنيه لتمويل مصنع للأدوية العقيمة، بحسب ما قاله جمال الليثى، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ”البورصة”.
وتعمل شركة فيوتشر فارما على تنفيذ مشروع جديد لتصنيع الأدوية العقيمة“الامبولات وقطرات العيون والسرنجات ذاتية التدمير” باستثمارات 1.2 مليار جنيه.
وقال الليثى فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن المشروع الجديد يتم بالتعاون مع الصندوق الانجليزى ((اس بى إى SPE)) للاستثمار المباشر ومن المتوقع الانتهاء منه فى سبتمبر 2024.
ووقع الصندوق مع شركة المستقبل للصناعات الدوائية ((فيوتشر فارما))، عام 2019، عقداً للاستحواذ على حصة 30% من رأسمال الشركة، فى صفقة بلغت قيمتها 500 مليون جنيه.
اقرأ أيضا:“فيوتشر فارما” تستهدف 700 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى
وتستهدف الشركة تحقيق صادرات بقيمة 1.5 مليون دولار بنهاية العام الجارى، وتشمل أبرز الدول التى تصدر إليها الشركة اليمن والسودان والعراق وليبيا ونيجيريا.
وتتوقع الشركة أن تصل مبيعاتها إلى 700 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، وتستهدف النمو بها بنحو35% خلال العام المقبل.
وتأسست شركة المستقبل للصناعات الدوائية ((فيوتشر فارما)) عام 2007، وتم تشغيل مصنعها بمدينة بدر الصناعية بشكل فعلى عام 2012، ويقع المصنع على مساحة 16.4 ألف متر مربع، ويخصص لإنتاج عدد كبير من المنتجات الحيوية.
MENAFN10092023000202011048ID1107040639
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.