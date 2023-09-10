وتعمل شركة فيوتشر فارما على تنفيذ مشروع جديد لتصنيع الأدوية العقيمة“الامبولات وقطرات العيون والسرنجات ذاتية التدمير” باستثمارات 1.2 مليار جنيه.

وقال الليثى فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن المشروع الجديد يتم بالتعاون مع الصندوق الانجليزى ((اس بى إى SPE)) للاستثمار المباشر ومن المتوقع الانتهاء منه فى سبتمبر 2024.

ووقع الصندوق مع شركة المستقبل للصناعات الدوائية ((فيوتشر فارما))، عام 2019، عقداً للاستحواذ على حصة 30% من رأسمال الشركة، فى صفقة بلغت قيمتها 500 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق صادرات بقيمة 1.5 مليون دولار بنهاية العام الجارى، وتشمل أبرز الدول التى تصدر إليها الشركة اليمن والسودان والعراق وليبيا ونيجيريا.

وتتوقع الشركة أن تصل مبيعاتها إلى 700 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، وتستهدف النمو بها بنحو35% خلال العام المقبل.

وتأسست شركة المستقبل للصناعات الدوائية ((فيوتشر فارما)) عام 2007، وتم تشغيل مصنعها بمدينة بدر الصناعية بشكل فعلى عام 2012، ويقع المصنع على مساحة 16.4 ألف متر مربع، ويخصص لإنتاج عدد كبير من المنتجات الحيوية.