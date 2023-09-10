افتتاح النسخة 35 من معرض“صحارى” الدولى بمشاركة 200 عارض

وقال وزير الزراعة، إن المعرض يأتى هذا العام تزامنا مع احتفالات مصر بعيد الفلاح، وكذلك الطفرة الكبيرة التى شهدتها الزراعة فى مصر من خلال مشروعات زراعية مثل توشكى وشرق العوينات وغيرها.

وخلال جولته بأجنحة الشركات المشاركة بالمعرض، أشاد وزير الزراعة بدور القطاع الخاص ومساعدته فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لبعض المحاصيل.

ووجه“القصير” قيادات الوزارة بمساعدة القطاع الخاص وزيادة دوره للمشاركة فى تحقيق التنمية المستدامة من أجل زيادة الإنتاجية خاصة وأن المعرض يضم التكنولوجيا المرتبطة بالرى الحديث والصوب الزراعية والتقاوى والشتلات والآلات والمعدات الحديثة وكافة مستلزمات الإنتاج.

ويعد معرض“صحارى” هو المعرض الأكبر للإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويضم العديد من الأجنحة الخاصة بالمجال الزراعى وتقام على هامش المعرض ندوات وجلسات نقاشية فى المجالات الزراعية المختلفة.

وقال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، إن الدورة الحالية من المعرض تشهد تواجد قوى من الشركات العارضة على المستوى المحلى كما تشهد أكثر من 20 مشترى من بلاد أفريقية وغير أفريقية مثل غانا وكينيا وأوغندا وزامبيا والسعودية وغيرهم.

وأضاف الجبلى، أن المعرض يستهدف فى المقام الأول فتح فرص تصديرية بأسواق جديدة، لافتاً إلى أن الدورة الحالية للمعرض تشهد تقدما كبيرا كانعكاس لزيادة الاهتمام بالسوق المصرى والفرص المستقبلية لقطاع الزراعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى يطرحها معرض صحارى الزراعى الدولى.