افتتاح النسخة 35 من معرض“صحارى” الدولى بمشاركة 200 عارض
التاريخ
9/10/2023 2:01:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد، النسخة 35 من معرض“صحارى” الزراعى الدولى، بمشاركة أكثر من 200 شركة متخصصة من 22 دولة.
وقال وزير الزراعة، إن المعرض يأتى هذا العام تزامنا مع احتفالات مصر بعيد الفلاح، وكذلك الطفرة الكبيرة التى شهدتها الزراعة فى مصر من خلال مشروعات زراعية مثل توشكى وشرق العوينات وغيرها.
وخلال جولته بأجنحة الشركات المشاركة بالمعرض، أشاد وزير الزراعة بدور القطاع الخاص ومساعدته فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لبعض المحاصيل.
ووجه“القصير” قيادات الوزارة بمساعدة القطاع الخاص وزيادة دوره للمشاركة فى تحقيق التنمية المستدامة من أجل زيادة الإنتاجية خاصة وأن المعرض يضم التكنولوجيا المرتبطة بالرى الحديث والصوب الزراعية والتقاوى والشتلات والآلات والمعدات الحديثة وكافة مستلزمات الإنتاج.
ويعد معرض“صحارى” هو المعرض الأكبر للإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويضم العديد من الأجنحة الخاصة بالمجال الزراعى وتقام على هامش المعرض ندوات وجلسات نقاشية فى المجالات الزراعية المختلفة.
وقال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، إن الدورة الحالية من المعرض تشهد تواجد قوى من الشركات العارضة على المستوى المحلى كما تشهد أكثر من 20 مشترى من بلاد أفريقية وغير أفريقية مثل غانا وكينيا وأوغندا وزامبيا والسعودية وغيرهم.
وأضاف الجبلى، أن المعرض يستهدف فى المقام الأول فتح فرص تصديرية بأسواق جديدة، لافتاً إلى أن الدورة الحالية للمعرض تشهد تقدما كبيرا كانعكاس لزيادة الاهتمام بالسوق المصرى والفرص المستقبلية لقطاع الزراعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى يطرحها معرض صحارى الزراعى الدولى.
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