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((التنمية الصناعية)) تضخ 5 مليارات جنيه لرفع كفاءة 8 مناطق صناعية

9/10/2023 2:01:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ضخت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 5 مليارات جنيه لرفع كفاءة 8 مناطق صناعية فى محافظات بني سويف، وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية.

قال محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، إن الهدف من ضخ الاستثمارات الضخمة خلال العامين الماضيين هو رفع تنافسية المناطق الصناعية ودعم التنمية المستدامة بهم فى محاولة لجذب أكبر عدد من الشركات الأجنبية تماشيًا مع رؤية الدولة 2030.

أضاف أن الهيئة خصصت أراضى صناعية لعدد 613 مشروعًا خلال العام المالى الماضى، مقارنة مع 77 مشروعًا خلال العام السابق له، كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال نفس العام مقارنة مع 150 قطعة أرض العام السابق له.

ذكر أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التى تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل فى استثمارات متوقعة تقدر بنحو 41 مليار جنيه، كما أنه من المنتظر أن توفر 47 ألف فرصة عمل.

وأوضح أن ذلك يعد ثمرة جهود مكثفة لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة وتطوير آليات التخصيص من خلال إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بصورة مميكنة، والحجز أونلاين من أى مكان وبتيسيرات موسعة.

أشار إلى أن الهيئة نجحت فى جذب استثمارات اجنبية مباشرة من خلال 25 شركة عالمية كبرى من 12 دولة، ومن المتوقع أن توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

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