((التنمية الصناعية)) تضخ 5 مليارات جنيه لرفع كفاءة 8 مناطق صناعية
التاريخ
9/10/2023 2:01:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
ضخت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 5 مليارات جنيه لرفع كفاءة 8 مناطق صناعية فى محافظات بني سويف، وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية.
قال محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، إن الهدف من ضخ الاستثمارات الضخمة خلال العامين الماضيين هو رفع تنافسية المناطق الصناعية ودعم التنمية المستدامة بهم فى محاولة لجذب أكبر عدد من الشركات الأجنبية تماشيًا مع رؤية الدولة 2030.
أضاف أن الهيئة خصصت أراضى صناعية لعدد 613 مشروعًا خلال العام المالى الماضى، مقارنة مع 77 مشروعًا خلال العام السابق له، كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال نفس العام مقارنة مع 150 قطعة أرض العام السابق له.
ذكر أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التى تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل فى استثمارات متوقعة تقدر بنحو 41 مليار جنيه، كما أنه من المنتظر أن توفر 47 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن ذلك يعد ثمرة جهود مكثفة لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة وتطوير آليات التخصيص من خلال إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بصورة مميكنة، والحجز أونلاين من أى مكان وبتيسيرات موسعة.
أشار إلى أن الهيئة نجحت فى جذب استثمارات اجنبية مباشرة من خلال 25 شركة عالمية كبرى من 12 دولة، ومن المتوقع أن توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
MENAFN10092023000202011048ID1107040637
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.