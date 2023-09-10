محافظ الشرقية: الانتهاء من 3 مشروعات بقطاع الطرق والكبارى بتكلفة 1.6 مليار جنيه
التاريخ
9/10/2023 2:01:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الطرق والكباري بمركزي الزقازيق وأولاد صقر بتكلفة مليار و603 ملايين جنيه، ويأتي ذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف غراب – في بيان اليوم الأحد – أن ذلك يأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، منوهًا بأنه تم استكمال ازدواج طريق (الزقازيق/ديرب نجم) مرحلة أولى بطول 20 كم وبتكلفة مليار و500 مليون جنيه.
وأوضح أنه تم رصف طريق أبو حاكم حتى طريق الأحرار بمركز الزقازيق والتي تشمل أعمال تغطية وازدواج ورصف بطول 12 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه، وتجميل مركز ومدينة أولاد صقر والحملة الميكانيكية بتكلفة 3 ملايين جنيه.
وتابع أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.
وكان محافظ الشرقية قد أعلن إنهاء تنفيذ 93 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري – الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه من المقرر افتتاحهم خلال سبتمبر الجاري.
أ. ش. أ
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