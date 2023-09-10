وأضاف غراب – في بيان اليوم الأحد – أن ذلك يأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، منوهًا بأنه تم استكمال ازدواج طريق (الزقازيق/ديرب نجم) مرحلة أولى بطول 20 كم وبتكلفة مليار و500 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم رصف طريق أبو حاكم حتى طريق الأحرار بمركز الزقازيق والتي تشمل أعمال تغطية وازدواج ورصف بطول 12 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه، وتجميل مركز ومدينة أولاد صقر والحملة الميكانيكية بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وتابع أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

وكان محافظ الشرقية قد أعلن إنهاء تنفيذ 93 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري – الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه من المقرر افتتاحهم خلال سبتمبر الجاري.

أ. ش. أ