طرح المركز التجارى بمحطة مترو الكيت كات للاستثمار

حددت شركة إم أو تى للاستثمار والتنمية، ذراع وزارة النقل الاستثمارية، 20 سبتمبر موعداً لعقد مزايدة لاستغلال المركز التجارى بمحطة مترو الكيت كات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

واشترطت الشركة أن يقتصر التقدم للمزايدة على الأشخاص الاعتبارية“الشركات” بالإضافة إلى أن مدة التأجير المقترحة تتراوح ما بين 10 و 15 و 20 سنة.

ووفقا لإعلان الطرح الذى اطلعت عليه“البورصة”، يبلغ التأمين الابتدائى 200 ألف جنيه، فيما يبلغ التأمين النهائى 10% من اجمالى الـ3 سنوات الأولى على أن يتم سداد فرق قيمة التأمين كل 3 سنوات قبل نهاية السنة الثالثة بمدة زمنية قدرها شهرين.

وتخطط الشركة لفرض زيادة سنوية بنسبة 8% مركبة تبدأ من السنة الثانية للانتفاع.

وفى سياق متصل، تستهدف شركة إم أو تى للاستثمار طرح 8 قطع أراضٍ للاستثمار العقارى أو الإيجار بإجمالى مساحة تصل 74 ألف متر فى 5 محافظات.

وتتضمن الأراضى قطعة أرض بمحافظة البحيرة بمساحة 516 مترا مربعا وقطعتين بمحافظة الفيوم بمساحات 3120 و4456 متر مربع وقطعتين بمحافظة الشرقية بمساحة 18.2 ألف متر و 17.1 ألف متر مربع.

وتشمل الأراضى قطعة أرض بمحافظة الجيزة بمساحة 3785 مترا مربعا بالإضافة إلى قطعتين بمحافظة الإسماعيلية بمساحات 13 ألف متر و 13.8 ألف متر مربع.

وتسعى وزارة النقل لتنفيذ خطة شاملة للاستغلال الاستثمارى للأراضى المملوكة للهيئات والشركات التابعة للوزارة، بجانب الاستغلال الأمثل لجميع محطات المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف LRT.

وقال كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات سابقة، إنَّ ((إم أو تى للاستثمار والتنمية)) أصبح لها دور هادف وفعال خلال الفترة الأخيرة من خلال المشاركة فى مشروعات تنموية وقومية لها عائد على الاقتصاد القومى.

وتخطط وزارة النقل لإشراك القطاع الخاص فى إدارة القطاعات بالسكك الحديدية للمساهمة فى تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة والمساهمة فى الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها.