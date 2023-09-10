طرح المركز التجارى بمحطة مترو الكيت كات للاستثمار
التاريخ
9/10/2023 2:01:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews) فرض زيادة سنوية بنسبة 8% مركبة تبدأ من السنة الثانية للتخصيص
حددت شركة إم أو تى للاستثمار والتنمية، ذراع وزارة النقل الاستثمارية، 20 سبتمبر موعداً لعقد مزايدة لاستغلال المركز التجارى بمحطة مترو الكيت كات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
واشترطت الشركة أن يقتصر التقدم للمزايدة على الأشخاص الاعتبارية“الشركات” بالإضافة إلى أن مدة التأجير المقترحة تتراوح ما بين 10 و 15 و 20 سنة.
ووفقا لإعلان الطرح الذى اطلعت عليه“البورصة”، يبلغ التأمين الابتدائى 200 ألف جنيه، فيما يبلغ التأمين النهائى 10% من اجمالى الـ3 سنوات الأولى على أن يتم سداد فرق قيمة التأمين كل 3 سنوات قبل نهاية السنة الثالثة بمدة زمنية قدرها شهرين.
وتخطط الشركة لفرض زيادة سنوية بنسبة 8% مركبة تبدأ من السنة الثانية للانتفاع. “إم أو تى” تطرح 74 ألف متر للاستثمار العقارى فى 5 محافظات
وفى سياق متصل، تستهدف شركة إم أو تى للاستثمار طرح 8 قطع أراضٍ للاستثمار العقارى أو الإيجار بإجمالى مساحة تصل 74 ألف متر فى 5 محافظات.
وتتضمن الأراضى قطعة أرض بمحافظة البحيرة بمساحة 516 مترا مربعا وقطعتين بمحافظة الفيوم بمساحات 3120 و4456 متر مربع وقطعتين بمحافظة الشرقية بمساحة 18.2 ألف متر و 17.1 ألف متر مربع.
وتشمل الأراضى قطعة أرض بمحافظة الجيزة بمساحة 3785 مترا مربعا بالإضافة إلى قطعتين بمحافظة الإسماعيلية بمساحات 13 ألف متر و 13.8 ألف متر مربع.
وتسعى وزارة النقل لتنفيذ خطة شاملة للاستغلال الاستثمارى للأراضى المملوكة للهيئات والشركات التابعة للوزارة، بجانب الاستغلال الأمثل لجميع محطات المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف LRT.
وقال كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات سابقة، إنَّ ((إم أو تى للاستثمار والتنمية)) أصبح لها دور هادف وفعال خلال الفترة الأخيرة من خلال المشاركة فى مشروعات تنموية وقومية لها عائد على الاقتصاد القومى.
وتخطط وزارة النقل لإشراك القطاع الخاص فى إدارة القطاعات بالسكك الحديدية للمساهمة فى تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة والمساهمة فى الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها.
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