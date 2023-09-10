تعتزم شركة“اتصالات من &e فى مصر” تدشين شركة للمدفوعات الإلكترونية خلال الربع الأخير من 2024، ضمن خطتها لإتاحة منتجات وحلول رقمية تتماشى مع رؤية الهوية الجديدة لمجموعة &e فى إطار تحولها لمجموعة متطورة عالمياً فى مجال الاستثمار التكنولوجى.

قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذى لقطاع الأفراد لشركة اتصالات من &e فى مصر فى تصريحات صحفية على هامش المنتدى الإعلامى السنوى للشركة إن اتصالات من &e فى مصر تدرس حاليًا الإطار الأنسب لشركة المدفوعات التى سيتم تدشينها والكيانات التى يمكن أن تساهم فيها.

ويعمل بالسوق المحلى العديد من شركات الدفع الالكترونى أبرزها شركة“فوري” صاحبة الحصة السوقية الأكبر بالإضافة إلى شركات“أمان” و”ممكن” و”خدماتى” و”باى موبايل” و”باى سكاى”.

وتوقعت إحصائيات صادرة عن مؤسسة“ستاتيستا” للأبحاث أن يبلغ حجم المدفوعات الرقمية فى مصر حوالى 21.7 مليار دولار بحلول 2027، وقدرت أن يبلغ حجم عائدات البنوك الرقمية 9.6 مليار دولار فى 2027.

وكانت“اتصالات من &e فى مصر” قد أعلنت فى يونيه 2022 عن إطلاق“اتصالات من &e فى مصر” فى مصر كعلامة تجارية جديدة تتماشى مع الهوية الجديدة للمجموعة.

وتستهدف الخطة الاستراتيجية للشركة تحقيق معدلات نمو فائقة؛ عبر إتاحة منتجات وحلول رقمية جديدة تتجاوز مفهوم خدمات الاتصالات بشكلها التقليدي، وصولاً إلى خدمات مبتكرة، سواء على مستوى الأفراد، أو أعمال المؤسسات.

ويأتى قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، بما يضمن الحفاظ على نجاح المجموعة فى قطاع الاتصالات، وتعزيز شبكة اتصالاتها القوية، ومضاعفة القيمة المقدمة لجميع شرائح العملاء.