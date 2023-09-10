“اتصالات” تعتزم إطلاق شركة للمدفوعات الإلكترونية خلال الربع الأخير من 2024
التاريخ
9/10/2023 2:01:21 PM
(MENAFN- Al-BoNews) الشركة تدرس الإطار الأنسب لشركة المدفوعات والكيانات التى يمكن أن تساهم فيها
تعتزم شركة“اتصالات من &e فى مصر” تدشين شركة للمدفوعات الإلكترونية خلال الربع الأخير من 2024، ضمن خطتها لإتاحة منتجات وحلول رقمية تتماشى مع رؤية الهوية الجديدة لمجموعة &e فى إطار تحولها لمجموعة متطورة عالمياً فى مجال الاستثمار التكنولوجى.
قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذى لقطاع الأفراد لشركة اتصالات من &e فى مصر فى تصريحات صحفية على هامش المنتدى الإعلامى السنوى للشركة إن اتصالات من &e فى مصر تدرس حاليًا الإطار الأنسب لشركة المدفوعات التى سيتم تدشينها والكيانات التى يمكن أن تساهم فيها.
ويعمل بالسوق المحلى العديد من شركات الدفع الالكترونى أبرزها شركة“فوري” صاحبة الحصة السوقية الأكبر بالإضافة إلى شركات“أمان” و”ممكن” و”خدماتى” و”باى موبايل” و”باى سكاى”.
وتوقعت إحصائيات صادرة عن مؤسسة“ستاتيستا” للأبحاث أن يبلغ حجم المدفوعات الرقمية فى مصر حوالى 21.7 مليار دولار بحلول 2027، وقدرت أن يبلغ حجم عائدات البنوك الرقمية 9.6 مليار دولار فى 2027.
وكانت“اتصالات من &e فى مصر” قد أعلنت فى يونيه 2022 عن إطلاق“اتصالات من &e فى مصر” فى مصر كعلامة تجارية جديدة تتماشى مع الهوية الجديدة للمجموعة.
وتستهدف الخطة الاستراتيجية للشركة تحقيق معدلات نمو فائقة؛ عبر إتاحة منتجات وحلول رقمية جديدة تتجاوز مفهوم خدمات الاتصالات بشكلها التقليدي، وصولاً إلى خدمات مبتكرة، سواء على مستوى الأفراد، أو أعمال المؤسسات.
ويأتى قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، بما يضمن الحفاظ على نجاح المجموعة فى قطاع الاتصالات، وتعزيز شبكة اتصالاتها القوية، ومضاعفة القيمة المقدمة لجميع شرائح العملاء.
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