اليوم.. تنظيم 35 رحلة بالون طائر تقل 850 سائحا في الأقصر

اليوم.. تنظيم 35 رحلة بالون طائر تقل 850 سائحا في الأقصر
التاريخ
9/10/2023 2:01:09 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
حلق 35 بالونا طائرا تقل 850 سائحا من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر، اليوم الأحد.
وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود، اليوم، إن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في عاصمة السياحة العالمية.
وأكد عبود أنه يتم إجراء فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى.
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