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اليوم.. تنظيم 35 رحلة بالون طائر تقل 850 سائحا في الأقصر

9/10/2023 2:01:09 PM
(MENAFN- Al-BoNews) حلق 35 بالونا طائرا تقل 850 سائحا من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر، اليوم الأحد.

وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود، اليوم، إن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في عاصمة السياحة العالمية.

وأكد عبود أنه يتم إجراء فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى.

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