وأوضح أن الطريق بعرض حارتين لكل اتجاه، وتضمنت الأعمال تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية ورصيف مشاة وجزيرة وسطى وإنارة ولافتات إرشادية وتحذيرية وبالوعات صرف مياه مطر بخلاف تنفيذ شبكة المرافق، مقدماً الشكر لطاقم الإشراف والشركة المنفذة لالتزامهم بالتنفيذ على الوجه الأمثل وطبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة.

وفي سياق متصل، صرح سعد، بأنه تم البدء في تنفيذ طبقة الأسفلت بالمحور الجديد الذي يربط بين (المحور الشرقي ومحور الحرية) وذلك عن طريق الربط بين الطريق المنفذ والمار جنوب الإسكان العائلي واستكماله حتى محور الحرية ليكون بطول 3.1 كم.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال التمهيد ورفع المخلفات ومد المرافق، وجارٍ حالياً تجهيز الاتجاه الآخر لتنفيذ الرصف وإدخال الطريق للخدمة، موجهاً طاقم الإشراف والشركة المنفذة بسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للمشروع.

وأعلن سعد، الانتهاء من تنفيذ وتشغيل“بوستر” (منظم ضغوط وتدفقات مياه الشرب) كحل عاجل لضبط ضغوط شبكة المياه بمنطقة الإسكان العائلي وبعض مناطق العمارات المجاورة لها، وتعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل مشروع الاتزان الهيدروليكى الجارى تنفيذه والخاص بتوزيع حصة مياه الشرب بين مناطق القطاع الشرقى.

وأوضح أن مهمة“البوستر” هى الربط بين خطى التغذية قطر (300 مم و600 مم) لزيادة الضغوط في الشبكة ونقل المياه إلى رافع الخزان الرئيسي“ج” بالعائلي ضمن منظومة الاتزان الهيدروليكي، مضيفاً أن الأعمال التي تم تنفيذها تضمنت تنفيذ ثلاث غرف ربط وغرفة تحكم بخلاف توريد وتركيب القطع اللازمة للمنظومة الميكانيكية والكهروميكانيكية.

كما وجه سعد، طاقم الإشراف على مشروع الاتزان بدفع الأعمال وتنفيذها على الوجه الأمثل تحقيقاً لغرض المشروع الذي يستهدف توزيع حصة مياه الشرب وضبط الضغوط بين مناطق القطاع الشرقي لمدينة الشروق.

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