وأكد البطى، فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر سيتى سكيب العالمى المقام بالمملكة العربية السعودية، أن المشروع الجديد هو مدينة“بنان”، وهى مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ذات جودة حياة مستدامة.

وأشار البطى، إلى أن المشروع الجديد سيتم تنفيذه وفق معايير عالمية ترتقى بتطلعات الباحثين عن السكن المتميز فى مدينة الرياض، ويعد من أضخم الشراكات الإقليمية التى تبرمها الشركة الوطنية للإسكان مع شركات التطوير العقارى الإقليمية، مؤكداً أن هذه الشراكة ستكون إضافة مميزة مع الشركاء.

وأكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المجموعة نجحت على مدى تاريخها فى تطوير مجتمعات مستدامة يقطنها أكثر من مليون شخص، قدمت مفهوماً جديداً للحياة المتكاملة تتوافر فيها عناصر جودة الحياة.

وقال هشام طلعت، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع مدينة“بنان” الجديدة التى ستطورها مجموعة طلعت مصطفى شرق عاصمة المملكة العربية السعودية تصل إلى 40 مليار ريال سعودى.

وأشار إلى حرص المجموعة على نقل خبراتها المتراكمة خلال تطوير هذا المشروع الكبير بالمملكة العربية السعودية، ونقل التجربة الناجحة التى نفذتها المجموعة بمشروعاتها العمرانية المتكاملة فى مصر فى تقديم فكرة التنمية المستدامة.

وأضاف هشام طلعت أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد خلال شهرين، معرباً عن أمله فى أن تساهم المجموعة بهذا المشروع الجديد فى النهضة الكبيرة التى تشهدها المملكة وفى تحقيق رؤية السعودية 2030، بفضل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وأعرب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى عن سعادته بالتواجد فى فعاليات مؤتمر سيتى سكيب العالمى، وأشاد بالتعاون والدعم من قبل ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر.

وعقب الإعلان عن إطلاق المدينة الجديدة، قام كل من المهندس محمد بن صالح البطى، والدكتور عاصم الجزار، والأستاذ هشام طلعت مصطفى، وعدد من كبار المسئولين بجولة لجناح المجموعة بمعرض سيتى سكيب.

وسيقام المشروع الجديد فى ضاحية الفرسان بالرياض، ويعد أحد أكبر المشاريع السكنية فى الضاحية، ويأتى بمساحة إجمالية تقدر بـ10 ملايين مترٍ مربعٍ، ويوفّر 27.750 ألف وحدة سكنية بين فلل ووحدات سكنية للعائلة بمساحات تتراوح من 220 إلى 400 متر مربع، وشقق سكنية بمساحات مختلفة، وذلك على مساحة المشروع التى تبلغ 10 ملايين متر مربع، خصص منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.

وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضى ومناطق خدمات عامة.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى، واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط، حيث نجحت خلال أكثر من خمسة عقود فى تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها، مثل مدينة“مدينتى” المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتى تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات، كذلك مدينة“نور” بكابيتال جاردنز والمقامة على مساحة 21 مليون متر مربع لتحقق طفرة جديدة فى تطوير المدن الذكية المتكاملة.

أما فى قطاع التنمية السياحية، فقد نفذت المجموعة مشروعات سياحية غير مسبوقة، بأعلى المعايير العالمية، فلديها: منتجع فورسيزونز – شرم الشيخ وفورسيزونز نايل بلازا – القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا – الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى فندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل – القاهرة، وجارى تطوير مشروعين تحت العلامة التجارية فورسيزونز، الأول فى مشروع مدينتى بشرق القاهرة، والثانى فى مدينة الأقصر السياحية جنوب مصر، هذا بالإضافة إلى مشروع“راديسون ساس كوليكشن” قيد التطوير بمدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر.

يذكر أن“الوطنية للإسكان” هى الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقارى وأكبر مطور رئيسى للضواحى والمجتمعات السكنية فى المملكة العربية السعودية التى تتسم بجودة الحياة.