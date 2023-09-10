(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن المهندس محمد بن صالح البطى، الرئيس التنفيذى للشركة الوطنية للإسكان، عن إطلاق مشروع جديد لتطوير مدينة جديدة بالعاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المطور العقارى الأبرز فى مصر، برعاية من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل.
وأكد البطى، فى كلمته خلال فعاليات مؤتمر سيتى سكيب العالمى المقام بالمملكة العربية السعودية، أن المشروع الجديد هو مدينة“بنان”، وهى مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ذات جودة حياة مستدامة.
وأشار البطى، إلى أن المشروع الجديد سيتم تنفيذه وفق معايير عالمية ترتقى بتطلعات الباحثين عن السكن المتميز فى مدينة الرياض، ويعد من أضخم الشراكات الإقليمية التى تبرمها الشركة الوطنية للإسكان مع شركات التطوير العقارى الإقليمية، مؤكداً أن هذه الشراكة ستكون إضافة مميزة مع الشركاء.
وأكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المجموعة نجحت على مدى تاريخها فى تطوير مجتمعات مستدامة يقطنها أكثر من مليون شخص، قدمت مفهوماً جديداً للحياة المتكاملة تتوافر فيها عناصر جودة الحياة.
وقال هشام طلعت، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع مدينة“بنان” الجديدة التى ستطورها مجموعة طلعت مصطفى شرق عاصمة المملكة العربية السعودية تصل إلى 40 مليار ريال سعودى.
وأشار إلى حرص المجموعة على نقل خبراتها المتراكمة خلال تطوير هذا المشروع الكبير بالمملكة العربية السعودية، ونقل التجربة الناجحة التى نفذتها المجموعة بمشروعاتها العمرانية المتكاملة فى مصر فى تقديم فكرة التنمية المستدامة.
وأضاف هشام طلعت أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد خلال شهرين، معرباً عن أمله فى أن تساهم المجموعة بهذا المشروع الجديد فى النهضة الكبيرة التى تشهدها المملكة وفى تحقيق رؤية السعودية 2030، بفضل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء.
وأعرب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى عن سعادته بالتواجد فى فعاليات مؤتمر سيتى سكيب العالمى، وأشاد بالتعاون والدعم من قبل ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر.
وعقب الإعلان عن إطلاق المدينة الجديدة، قام كل من المهندس محمد بن صالح البطى، والدكتور عاصم الجزار، والأستاذ هشام طلعت مصطفى، وعدد من كبار المسئولين بجولة لجناح المجموعة بمعرض سيتى سكيب. اقرأ أيضا: شراكة بين“طلعت مصطفى” و”كولنز” لافتتاح 3 فروع فى مدينتى وسان ستيفانو
وسيقام المشروع الجديد فى ضاحية الفرسان بالرياض، ويعد أحد أكبر المشاريع السكنية فى الضاحية، ويأتى بمساحة إجمالية تقدر بـ10 ملايين مترٍ مربعٍ، ويوفّر 27.750 ألف وحدة سكنية بين فلل ووحدات سكنية للعائلة بمساحات تتراوح من 220 إلى 400 متر مربع، وشقق سكنية بمساحات مختلفة، وذلك على مساحة المشروع التى تبلغ 10 ملايين متر مربع، خصص منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.
وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضى ومناطق خدمات عامة.
وتعد مجموعة طلعت مصطفى، واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط، حيث نجحت خلال أكثر من خمسة عقود فى تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها، مثل مدينة“مدينتى” المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتى تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات، كذلك مدينة“نور” بكابيتال جاردنز والمقامة على مساحة 21 مليون متر مربع لتحقق طفرة جديدة فى تطوير المدن الذكية المتكاملة.
أما فى قطاع التنمية السياحية، فقد نفذت المجموعة مشروعات سياحية غير مسبوقة، بأعلى المعايير العالمية، فلديها: منتجع فورسيزونز – شرم الشيخ وفورسيزونز نايل بلازا – القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا – الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى فندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل – القاهرة، وجارى تطوير مشروعين تحت العلامة التجارية فورسيزونز، الأول فى مشروع مدينتى بشرق القاهرة، والثانى فى مدينة الأقصر السياحية جنوب مصر، هذا بالإضافة إلى مشروع“راديسون ساس كوليكشن” قيد التطوير بمدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر.
يذكر أن“الوطنية للإسكان” هى الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقارى وأكبر مطور رئيسى للضواحى والمجتمعات السكنية فى المملكة العربية السعودية التى تتسم بجودة الحياة.
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