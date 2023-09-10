“مبانى إدريس” تطرح المرحلة الثانية من مشروع“Koun” برأس الحكمة - جريدة البورصة
التاريخ
9/10/2023 2:00:59 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة مبانى إدريس، بدء طرح المرحلة الثانية من مشروعها الجديد“Koun”، فى رأس الحكمة وذلك بعد الإقبال الكبير من العملاء على المرحلة الأولى وبيعها بالكامل بمجرد الإعلان عنها.
ويأتى طرح المرحلة الثانية فى إطار التزام الشركة المستمر لتقديم أعلى مستويات الجودة والابتكار فى مجال صناعة العقارات، بداية من موقع المشروع المتميز والذى يجمع بين سحر الطبيعة الخلابة والتصميمات المعمارية العصرية الراقية التى تلبى احتياجات وتطلعات عملاء الشركة حيث يقع فى الكيلو 201 طريق الإسكندرية – مطروح بالساحل الشمالى الغربى على مساحة 447.657.5 متر مربع باستثمارات تصل لحوالى 6 مليارات جنيه ضمن خطة الشركة التوسعية فى مشروعاتها المختلفة.
وأعرب المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مبانى إدريس، عن سعادته البالغة للإقبال الكبير على المرحلة الأولى والانتهاء منها مؤكدا أن ثقة العملاء فى الشركة تجعلنا حريصين دائما على تقديم منتج عقارى مختلف يناسب عملائنا ويرضى طموح الشركة، نواكب به التطور الكبير فى منطقة الساحل الشمالى.
وقال إن الشركة تحرص فى كل مشروعاتها على مصلحة العملاء على أن يكون العائد من الاستثمار بمشروع“Koun” جذابًا وفقًا لمحركات السوق، وهو ما تحقق فعليا منذ بداية الحجز حتى الآن حيث تضاعفت الأسعار بعد أن لمس الجميع الجدية وتأكدوا من قدرات الشركة الكبيرة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أهمها رؤية الشركة الناجحة فى اختيار المكان المتميز وقراءة المستقبل بجانب المصداقية والثقة التى تتمتع بهما المشروعات التى طوِرتها الشركة.
وتابع إدريس:“Koun” مشروع مختلف تماما حيث أن النسبة البنائية للمشروع 15% من المساحة الكلية والباقى ما بين لاجونز ولاند سكيب، وخدمات، وبدء الإنشاءات سيكون عقب انتهاء الموسم الصيفى وسيكون تقريبا فى الربع الرابع من عام 2023، كما أن تسليمات المرحلة الأولى خلال 4 سنوات وهو ما يجعلنا نسابق الزمن فالمشروع يقام على ثلاثة مراحل وطرح المرحلة الثانية من مشروع“Koun” يأتى ضمن خطة محددة وضعتها الشركة لاستكمال المشروع بالمواعيد المحددة له، واستطعنا خلال الفترة الماضية الانتهاء من تسويق المرحلة الأولى بالكامل بإجمالى مبيعات 2 مليار جنيه، تضم المرحلة الثانية 410 وحدة ومتوقع مبيعات مليار جنيه خلال العام الجارى 2023 وسيتم ضخ 300 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية للمشروع خلال العام الجارى 2023، مع توفير كافة التيسيرات التى تمكن فريق العمل بالمشروع من استكماله وفقُا للجداول الزمنية المحددة لها وبالمعايير التى تضمن تقديم منتج عالى الجودة يضاف لسجل شركة مبانى إدريس الحافل بالإنجازات على مدار سنوات طويلة.
وكشف المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مبانى إدريس، عن أن السبب الرئيسى فى طرح المرحلة الثانية هو امتلاك الشركة قائمة انتظار من العملاء الذين لم يتسن لهم الحصول على وحدات بالمرحلة الأولى.
وأوضح أن المرحلة الثانية ستشمل وحدات بمختلف المساحات لتلبية احتياجات العملاء، وأن أسعار الوحدات تتناسب مع جودة الموقع والتنفيذ والمشروع كما أن الشركة تراعى تغيرات أسعار مواد البناء المستقبلية فى تسعيرها.
وأكد أن الطلب على الوحدات بمشروعات الشركة متنوع بين عملاء راغبين فى الحصول عليها بغرض السكن أو الاستثمار خاصة وأن اختيار منطقة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى جاء فى إطار رؤية الشركة فى توفير مواقع مميزة لعملائها نظرًا لما تتفرد به هذه المنطقة من أجواء معتدلة على مدار معظم شهور العام.
ومشروع“Koun” تم تصميمه بطريقة مختلفة تماما حيث ترى كل الوحدات اللاجونز أو مياه البحر وهو ما يجعل كل وحدة فى المشروع لا تختلف عن مثيلتها.
ويعتبر مشروع“Koun” هو أول مشروع سكنى ترفيهى سياحى لشركة لمبانى إدريس على الساحل الشمالى، تسعى به الشركة لتوفير قيمة مضافة للسوق العقارى تضمن به الشركة للعملاء استثمار جيد بسعر يتناسب مع القيمة الاستثمارية لها.
يذكر أن شركة مبانى إدريس واحدة من شركات التطوير العقارى الرائدة فى مصر وتمتلك خبرة أكثر من 20 عاما فى السوق العقارى قدمت خلالها محفظة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية والطبية والصناعية فى القاهرة والمحافظات قدمت من خلالهم رؤية مبتكرة للتطوير العقارى فى مصر عبر سلسلة مشروعات جرين، وهى عبارة عن مشروعات سكنية“جرين 1، جرين 2، جرين 3، جرين 4، جرين 5، جرين 6′′، وكمبوند أصايله فى مدينة أسيوط الجديدة، ومجمع المنصورية السكنى، وتطوير مجمع بالم جاردنز ومشروعات تجارية تتمثل فى مشروع ذا بلوك التجارى الإدارى، ومشروع سنترال أفينيو وهو مول تجارى ومشروعات طبية تتمثل فى مجمع رُفيدة الطبى فى مدينة الشيخ زايد ومشروعات صناعية تتمثل فى المصرية للتخزين.
MENAFN10092023000202011048ID1107040629
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.