ويأتى طرح المرحلة الثانية فى إطار التزام الشركة المستمر لتقديم أعلى مستويات الجودة والابتكار فى مجال صناعة العقارات، بداية من موقع المشروع المتميز والذى يجمع بين سحر الطبيعة الخلابة والتصميمات المعمارية العصرية الراقية التى تلبى احتياجات وتطلعات عملاء الشركة حيث يقع فى الكيلو 201 طريق الإسكندرية – مطروح بالساحل الشمالى الغربى على مساحة 447.657.5 متر مربع باستثمارات تصل لحوالى 6 مليارات جنيه ضمن خطة الشركة التوسعية فى مشروعاتها المختلفة.

وأعرب المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مبانى إدريس، عن سعادته البالغة للإقبال الكبير على المرحلة الأولى والانتهاء منها مؤكدا أن ثقة العملاء فى الشركة تجعلنا حريصين دائما على تقديم منتج عقارى مختلف يناسب عملائنا ويرضى طموح الشركة، نواكب به التطور الكبير فى منطقة الساحل الشمالى.

وقال إن الشركة تحرص فى كل مشروعاتها على مصلحة العملاء على أن يكون العائد من الاستثمار بمشروع“Koun” جذابًا وفقًا لمحركات السوق، وهو ما تحقق فعليا منذ بداية الحجز حتى الآن حيث تضاعفت الأسعار بعد أن لمس الجميع الجدية وتأكدوا من قدرات الشركة الكبيرة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أهمها رؤية الشركة الناجحة فى اختيار المكان المتميز وقراءة المستقبل بجانب المصداقية والثقة التى تتمتع بهما المشروعات التى طوِرتها الشركة.

وتابع إدريس:“Koun” مشروع مختلف تماما حيث أن النسبة البنائية للمشروع 15% من المساحة الكلية والباقى ما بين لاجونز ولاند سكيب، وخدمات، وبدء الإنشاءات سيكون عقب انتهاء الموسم الصيفى وسيكون تقريبا فى الربع الرابع من عام 2023، كما أن تسليمات المرحلة الأولى خلال 4 سنوات وهو ما يجعلنا نسابق الزمن فالمشروع يقام على ثلاثة مراحل وطرح المرحلة الثانية من مشروع“Koun” يأتى ضمن خطة محددة وضعتها الشركة لاستكمال المشروع بالمواعيد المحددة له، واستطعنا خلال الفترة الماضية الانتهاء من تسويق المرحلة الأولى بالكامل بإجمالى مبيعات 2 مليار جنيه، تضم المرحلة الثانية 410 وحدة ومتوقع مبيعات مليار جنيه خلال العام الجارى 2023 وسيتم ضخ 300 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية للمشروع خلال العام الجارى 2023، مع توفير كافة التيسيرات التى تمكن فريق العمل بالمشروع من استكماله وفقُا للجداول الزمنية المحددة لها وبالمعايير التى تضمن تقديم منتج عالى الجودة يضاف لسجل شركة مبانى إدريس الحافل بالإنجازات على مدار سنوات طويلة.

وكشف المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مبانى إدريس، عن أن السبب الرئيسى فى طرح المرحلة الثانية هو امتلاك الشركة قائمة انتظار من العملاء الذين لم يتسن لهم الحصول على وحدات بالمرحلة الأولى.

وأوضح أن المرحلة الثانية ستشمل وحدات بمختلف المساحات لتلبية احتياجات العملاء، وأن أسعار الوحدات تتناسب مع جودة الموقع والتنفيذ والمشروع كما أن الشركة تراعى تغيرات أسعار مواد البناء المستقبلية فى تسعيرها.

وأكد أن الطلب على الوحدات بمشروعات الشركة متنوع بين عملاء راغبين فى الحصول عليها بغرض السكن أو الاستثمار خاصة وأن اختيار منطقة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى جاء فى إطار رؤية الشركة فى توفير مواقع مميزة لعملائها نظرًا لما تتفرد به هذه المنطقة من أجواء معتدلة على مدار معظم شهور العام.

ومشروع“Koun” تم تصميمه بطريقة مختلفة تماما حيث ترى كل الوحدات اللاجونز أو مياه البحر وهو ما يجعل كل وحدة فى المشروع لا تختلف عن مثيلتها.

ويعتبر مشروع“Koun” هو أول مشروع سكنى ترفيهى سياحى لشركة لمبانى إدريس على الساحل الشمالى، تسعى به الشركة لتوفير قيمة مضافة للسوق العقارى تضمن به الشركة للعملاء استثمار جيد بسعر يتناسب مع القيمة الاستثمارية لها.

يذكر أن شركة مبانى إدريس واحدة من شركات التطوير العقارى الرائدة فى مصر وتمتلك خبرة أكثر من 20 عاما فى السوق العقارى قدمت خلالها محفظة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية والطبية والصناعية فى القاهرة والمحافظات قدمت من خلالهم رؤية مبتكرة للتطوير العقارى فى مصر عبر سلسلة مشروعات جرين، وهى عبارة عن مشروعات سكنية“جرين 1، جرين 2، جرين 3، جرين 4، جرين 5، جرين 6′′، وكمبوند أصايله فى مدينة أسيوط الجديدة، ومجمع المنصورية السكنى، وتطوير مجمع بالم جاردنز ومشروعات تجارية تتمثل فى مشروع ذا بلوك التجارى الإدارى، ومشروع سنترال أفينيو وهو مول تجارى ومشروعات طبية تتمثل فى مجمع رُفيدة الطبى فى مدينة الشيخ زايد ومشروعات صناعية تتمثل فى المصرية للتخزين.