وتوقعت المصادر، أن يتم الانتهاء من الإصدار بحلول نوفمبر المقبل، ويتولى مكتب الدرينى دور المستشار القانونى لعملية الإصدار، وستقوم كلاً من شركة الأهلى فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وشركة سى آى كابيتال والبنك التجارى الدولى بدور المستشارين الماليين ومديرى الإصدار، ومكتب بيكرتلى محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.

وفى منتصف يوليو الماضى طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الإصدار الأول بقيمة 15 مليار جنيه، ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه.

وأضافت المصادر آنذاك لـ((البورصة))، إن 9 بنوك قامت بتغطية كامل الإصدار الأول البالغ 15 مليار جنيه، حيث اكتتب البنك التجارى الدولى بالحصة الأكبر بنحو 33.3% بقيمة 5 مليارات جنيه من الإصدار، والبنك الأهلى المصرى بقيمة 4.5 مليار جنيه مستحوذًا على 30%، وبنك مصر بنحو 3.75 مليار بنسبة 25% من الإصدار.

وأضافت المصادر، أن بنك القاهرة حصل على حصة تقدر بنحو 6.66% بقيمة تقارب المليار جنيه، و90 مليون جنيه لكل من بنك أبوظبى التجارى، وبنك فيصل الإسلامى بحصة تبلغ نحو 0.6% لكل منهما، و195 مليون جنيه لكل من بنك أبوظبى الأول، وبنك الإمارات دبى الوطنى بحصة تبلغ 1.3% لكل منهما، بالإضافة إلى مساهمة بنك الاستثمار العربى بقيمة 150 مليون جنيه مستحوذًا على 1% من كامل الإصدار، وفقًا لـ”المصادر”.



