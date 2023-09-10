((المجتمعات العمرانية)) تطرح سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه نوفمبر المقبل - جريدة البورصة
التاريخ
9/10/2023 2:00:58 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بدأت هيئة المجتمعات العمرانية التجهيز لإصدار سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه منذ نحو أسبوعين، وهو الإصدار الثانى من ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 30 مليار جنيه، بحسب مصادر تحدثت إلى“البورصة”.
وتوقعت المصادر، أن يتم الانتهاء من الإصدار بحلول نوفمبر المقبل، ويتولى مكتب الدرينى دور المستشار القانونى لعملية الإصدار، وستقوم كلاً من شركة الأهلى فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وشركة سى آى كابيتال والبنك التجارى الدولى بدور المستشارين الماليين ومديرى الإصدار، ومكتب بيكرتلى محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
وفى منتصف يوليو الماضى طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الإصدار الأول بقيمة 15 مليار جنيه، ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه.
وأضافت المصادر آنذاك لـ((البورصة))، إن 9 بنوك قامت بتغطية كامل الإصدار الأول البالغ 15 مليار جنيه، حيث اكتتب البنك التجارى الدولى بالحصة الأكبر بنحو 33.3% بقيمة 5 مليارات جنيه من الإصدار، والبنك الأهلى المصرى بقيمة 4.5 مليار جنيه مستحوذًا على 30%، وبنك مصر بنحو 3.75 مليار بنسبة 25% من الإصدار.
وأضافت المصادر، أن بنك القاهرة حصل على حصة تقدر بنحو 6.66% بقيمة تقارب المليار جنيه، و90 مليون جنيه لكل من بنك أبوظبى التجارى، وبنك فيصل الإسلامى بحصة تبلغ نحو 0.6% لكل منهما، و195 مليون جنيه لكل من بنك أبوظبى الأول، وبنك الإمارات دبى الوطنى بحصة تبلغ 1.3% لكل منهما، بالإضافة إلى مساهمة بنك الاستثمار العربى بقيمة 150 مليون جنيه مستحوذًا على 1% من كامل الإصدار، وفقًا لـ”المصادر”.
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