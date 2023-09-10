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اندونيسيا.. العريس يهرب والأب ينقذ الموقف!

9/10/2023 10:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تحولت فرحة شابة اندونيسية، إلى كابوس بعد فرار عريسها الذي عاشت معه قصة حب طويلة
قبل أن يقررا الزراج أخيرا،لكن الفرحة لم تكتمل حيث لاذ العريس بالفرار في يوم زفافهما، ولكن أب الشاب انقذ الموقف وتزوج عروس ابنه الذي هرب، بسبب ما وصف بتكاليف الحفل باهظة الثمن.


العروس الشابة، التي عرفتها وسائل الإعلام الإندونيسية فقط باسم SA، تنحدر من قرية جيكوتامو، جنوب هالماهيرا، جمعتها علاقة طويلة الأمد مع العريس قبل يوم الزفاف.

ومع وصول خبر هروب العريس، لم تستطع العائلتان تصور خسارة تكاليف الحفل والمهر المدفوع أساسا، فكان الحل البديل أن يقوم والد العريس الهارب بالزواج بدلا منه.

وقال شقيق العروس، إن عائلة الشاب أبلغتنا أنه مفقود ولا يمكن العثور عليه. وعلى الرغم من أن عائلة العروس تعرضت لإهانة شديدة، إلا أن إنفاق ما يقرب من 25 مليون روبية "1700 دولار" على الاستعدادات لحفل الزفاف كان على ما يبدو همها الرئيسي.

كانت ردود الفعل على هذا الزفاف غير العادي على وسائل التواصل الاجتماعي الإندونيسية متباينة، حيث سخر الكثيرون من الوضع بينما تحسر آخرون على مصير العروس الشابة.

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