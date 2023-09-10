(MENAFN
- BLJ Worldwide) رحبت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، بانضمام سبعة أساتذة جدد إلى هيئة التدريس للعام الدراسي 2022-2023.
وأشاد مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالأساتذة الجدد قائلًا: "نعتز بأن أعضاء هيئة التدريس في جامعة كارنيجي ميلون في قطر هم من الخبراء في مجالاتهم، الذين لديهم التزام تام نحو الطلاب ولا يدخرون وسعًا في تقديم كل دعم أكاديمي ممكن لهم. ويسعدني دوماً أن أرحب بالأساتذة الجدد الذين ينضمون إلى عائلتنا، لنشهد معاً كيف تساهم خبراتهم وأفكارهم في تطوير مجتمعنا وتحسين تجربة الطلاب في جامعتنا".
والأساتذة الجدد هم: جوسلين بيلانجر، أستاذ مشارك في علم النفس؛ وأندريس كاستانو زولواجا، أستاذ مساعد في التحليل والاقتصاد؛ وحسين فضل الله، أستاذ مساعد في إدارة الأعمال؛ وكي وون هان، أستاذ مساعد في تدريس السلوك التنظيمي؛ ونمر مرشد، أستاذ مساعد في الكيمياء، وأدفيتي نايك، أستاذ مساعد في العلوم البيولوجية، ولمى ناصيف، أستاذ مشارك في الدراسات العربية.
جدير بالذكر أن جامعة كارنيجي ميلون في قطر تقدم برامج جامعية متخصصة في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات.
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