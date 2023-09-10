بنك الخليج الدولي يشارك في مؤتمر " سايبوس 2023" في كندا

(MENAFN
- FinMark Communications) )سبتمبر (2023 أعلن بنك الخليج الدولي مشاركته في مؤتمر ومعرض " سايبوس" Sibos؛ الحدث العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية الذي سيقام في مدينة تورونتو بكندا من 18 إلى 21 سبتمبر من هذا العام.
ويأتي بنك الخليج الدولي في طليعة المؤسسات الإقليمية المالية الناشطة في مجال تطوير الحلول المبتكرة المستندة إلى أفضل ما تم التوصل إليه في مجالات النقد والمدفوعات والتمويل. واعترافاً بتقدمه التقني في القطاع المالي، نال البنك مؤخراً جائزة "أفضل بنك للابتكار المالي" من المجلة المالية المتخصصة (جلوبال فاينانس) لأفضل مبادرة مصرفية لواجهة برمجة التطبيقات التي تقدم الحلول المصرفية للعملاء على شكل خدمة (BaaS)لتنفيذ العمليات المختلفة، وتستفيد منها قطاعات الاقتصاد الرئيسة في المنطقة.
وتتطلب طبيعة القطاع المصرفي المتسارعة النمو ضرورة وجود منتجات وخدمات تساعد المؤسسات المالية والشركاء على التعامل بكفاءة وفاعلية مع متطلبات الدفع المعقدة. وحرص بنك الخليج الدولي على تلبية هذه المتطلبات من خلال منصته المتطورة، وشراكاته في مجال التقنية المالية، واستفادته من حلول وخدمات الدفع الجديدة التي دخلت المنطقة.
وحول إطلاق هذه الخدمة المصرفية الجديدة في حدث عالمي، قال جمال الكشي الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: "نفخر نحن في بنك الخليج الدولي بريادة التطور في الأنشطة المتصلة بإدارة النقد وعمليات البيع والشراء، وسنواصل تقديم هذه الخدمات الضرورية وسنعمل على تطويرها دائماً لدعم احتياجات عملائنا. ونسعى من خلال مشاركتنا في سايبوس إلى تعزيز حضورنا في أسواق وقطاعات إضافية من خلال جذب المؤسسات والشركات للاستفادة من شبكتنا ومنتجاتنا وخدماتنا". وأضاف قائلاً: "نحن نتطلع إلى التواصل مع نظرائنا الدوليين والجهات الفاعلة الرائدة في القطاع المصرفي والتقنية المالية للحوار حول سبل التفاعل الإيجابي مع آخر الاتجاهات العالمية في مجال المدفوعات".
وتجدر الإشارة إلى أن "سايبوس" هو مؤتمر ومعرض سنوي يقام بانتظام منذ ما يقرب من خمسين عاماً، وتنظمه شركة "سويفت" العالمية لخدمة القطاع المالي، ويركز على خدمات تدفق المعاملات المصرفية. كما يعد ملتقى رائداً للمجتمع المالي العالمي للحوار والتعاون في مجالات المدفوعات، والأوراق المالية، وإدارة النقد وعمليات البيع والشراء. وينعقد مؤتمر ومعرض هذا العام تحت شعار "التمويل التعاوني في ظل الانقسامات العالمية"، ويتناول قضايا مثل العمل المشترك لإنشاء قطاع مالي مستدام وشامل، وإدارة المخاطر مع اشتداد الغموض الاقتصادي والجيوسياسي، وتحقيق التوازن بين التقنية والثقة. وسيتبادل قادة القطاع المالي من جميع أنحاء العالم الأفكار حول توحيد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والمدفوعات العابرة للحدود، وبيانات ما بعد العمليات التجارية، والعملات الرقمية، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
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