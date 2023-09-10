امين عام وأسرة المجلس التمريضي الأردني يهنئون أ.د. ايمان النزلي
التاريخ
9/10/2023 9:19:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يتقدم الاستاذ الدكتور هاني النوافلة امين عام المجلس التمريضي الأردني واسرة المجلس
بأطيب التهاني والتبريكات للأستاذ الدكتورة ايمان النزلي
بمناسبة تعيينها عميدا لعمادة البحث العلمي في جامعة عمان الأهلية.
متمنين لها المزيد من التقدم والتميز وتحقيق الطموحات وبالتوفيق ان شاء الله.
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