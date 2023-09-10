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امين عام وأسرة المجلس التمريضي الأردني يهنئون أ.د. ايمان النزلي

9/10/2023 9:19:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يتقدم الاستاذ الدكتور هاني النوافلة امين عام المجلس التمريضي الأردني واسرة المجلس
بأطيب التهاني والتبريكات للأستاذ الدكتورة ايمان النزلي
بمناسبة تعيينها عميدا لعمادة البحث العلمي في جامعة عمان الأهلية.

متمنين لها المزيد من التقدم والتميز وتحقيق الطموحات وبالتوفيق ان شاء الله.

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