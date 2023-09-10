محاضرة حول حساسية الحليب البقري في مستشفى الكندي
التاريخ
9/10/2023 9:19:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اقيم في مستشفى الكندي مؤخرا محاضرة علميه متخصصة القاها الدكتور بكر الرواشده إستشاري الأطفال و حديثي الولادة والجهاز الهضمي و الكبد و التغذية عند الأطفال بعنوان حساسية الحليب البقري في مركز المؤتمرات الرئيسي بالمستشفى .
وتحدث الدكتور الرواشدة بحضور كوادر المستشفى الطبية والتمريضية والفنية عن مفهوم حساسية الحليب البقري وكيف تحدث هذه الحساسية وأعراضها والمتمثلة في الغثيان والتقيؤ والمغص وألم البطن والامساك والاسهال والصعوبة في التنفس وتورم الشفتين والوجه والمنطقة المحيطة بالعين والاحمرار والطفح الجلدي المثير للحكة وسيلان الأنف او انسداده واعراض مشابهة لأزمات الربو وغيرها من الأعراض التي يجب الانتباه لها .
وبين الدكتور الرواشدة أيضا كيفية تشخيص حساسية الحليب البقري وعلاجها والحالات المرضية المشابهة لهذه الحساسية والنظام الغذائي الخالي من حليب البقر .
ومن الجدير بالذكر بأن مستشفى هو مستشفى خاص يضم كافة الاختصاصات الطبية ومراكز متخصصة في جراحة السمنة وجراحة التجميل وشفط الدهون وجراحة الاوعية الدموية ومركز الاخصاب وتفتيت الحصى والاشعة التداخلية والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) وعمليات زراعة الاعضاء وعمليات القسطرة والقلب المفتوح ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية واتنتا عشرة غرفة عمليات متخصصة للعمليات الكبرى وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة .
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