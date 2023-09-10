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محاضرة حول حساسية الحليب البقري في مستشفى الكندي

9/10/2023 9:19:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اقيم في مستشفى الكندي مؤخرا محاضرة علميه متخصصة القاها الدكتور بكر الرواشده إستشاري الأطفال و حديثي الولادة والجهاز الهضمي و الكبد و التغذية عند الأطفال بعنوان حساسية الحليب البقري في مركز المؤتمرات الرئيسي بالمستشفى .

وتحدث الدكتور الرواشدة بحضور كوادر المستشفى الطبية والتمريضية والفنية عن مفهوم حساسية الحليب البقري وكيف تحدث هذه الحساسية وأعراضها والمتمثلة في الغثيان والتقيؤ والمغص وألم البطن والامساك والاسهال والصعوبة في التنفس وتورم الشفتين والوجه والمنطقة المحيطة بالعين والاحمرار والطفح الجلدي المثير للحكة وسيلان الأنف او انسداده واعراض مشابهة لأزمات الربو وغيرها من الأعراض التي يجب الانتباه لها .

وبين الدكتور الرواشدة أيضا كيفية تشخيص حساسية الحليب البقري وعلاجها والحالات المرضية المشابهة لهذه الحساسية والنظام الغذائي الخالي من حليب البقر .

ومن الجدير بالذكر بأن مستشفى هو مستشفى خاص يضم كافة الاختصاصات الطبية ومراكز متخصصة في جراحة السمنة وجراحة التجميل وشفط الدهون وجراحة الاوعية الدموية ومركز الاخصاب وتفتيت الحصى والاشعة التداخلية والكشف عن السرطانات ( سرطان الثدي ) وعمليات زراعة الاعضاء وعمليات القسطرة والقلب المفتوح ووحدة تنظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية واتنتا عشرة غرفة عمليات متخصصة للعمليات الكبرى وقسم خاص للاسعاف والطوارئ باحدث الاجهزة وسيارات اسعاف حديثة .

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