الإفلاس يتربص بمن يرغب بتحقيق الأرباح عبر قوة التخيّل

كما تجعلهم أكثر عرضة للانجذاب إلى الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر والاعتقاد بأنهم قادرون على تحقيق مستوى غير متوقع من النجاح بسرعة أكبر.

وقال معد الدراسة، لوكاس ديكسون، من جامعة كوينزلاند بأستراليا: "قمنا بتعريف الظاهرة هذه على أنها الاعتقاد بأنك إذا قمت بإرسال رغباتك إلى الكون من خلال الأفكار الإيجابية، أو التصور، أو التصرف كما لو أن الأهداف قد تحققت بالفعل، فإن الكون سيقدم لك ما تريد".



وقاس الباحثون المعتقدات الظاهرية لـ 375 شخصا، طُلب منهم أن يقيّموا على مقياس من سبع نقاط مدى موافقتهم على عبارات مثل "أنا أجذب النجاح إلى حياتي بمساعدة الكون"، أو "ذاتي العليا تساعدني على جذب النجاح"، أو "الكون أو القوة العليا ترسل لي أشخاصا وأحداثا للمساعدة في نجاحي".

وقال ديكسون: "مقابل كل نقطة واحدة سجلها الناس أعلى على المقياس، كانوا أكثر عرضة بنسبة 40% للإفلاس".

ويعتقد الأشخاص الذين يتبعون هذه الأفكار، أنهم أكثر عرضة للنجاح في المستقبل، في أطر زمنية أقصر، ما يعني أنهم قد يبالغون في تقدير احتمالات النجاح.

وأضاف ديكسون أنه "من المرجح أن يشعر الأفراد بأنهم يسيطرون على جوانب لا يمكن السيطرة عليها إلى حد ما في حياتهم - سواء أصبحوا أثرياء بسرعة أو أصبحوا مشهورين. وفي الأعمال التجارية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكلفة الفرصة البديلة، حيث يتم قضاء الوقت في التركيز على أهداف طويلة المدى لا يمكن السيطرة عليها بدلا من الأهداف القصيرة المدى التي يمكن التحكم فيها في أعمالهم".

وعلى سبيل المثال، تصوّر النجاح، بدلا من الإجراءات الفعالة.

وكشف ديكسون أنه فوجئ ببعض النتائج التي نشرت في مجلة Personality and Social Psychology Bulletin. وقال: "أعتقد أننا توقعنا أن نرى تفاؤلا مبالغا فيه، نظرا لأن هذا يبدو جزءا من نظام الاعتقاد". لكن بعض النتائج الأقل وضوحا، مثل الإفلاس والإيمان بالثراء السريع، كانت مفاجئة.