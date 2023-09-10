Sunday, 10 September 2023 05:13 GMT

اعلان قطع التيار الكهربائي

9/10/2023 9:12:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الأحد،
عن قطع التيار الكهربائي، يوم الثلاثاء 12/9/2023 من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر
عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

أجزاء من بيت ساحور وتشمل: سيل الحدبة , إسكان مكرم قمصية , فندق العسليني , مدرسة الروم , دير الرعوات , الهبي ديز , سوبرماركت الداون تاون , مطعم زوادة , عمارة الدكتور جاد إسحاق , الضمان الصحي , واد حنا سعد والمناطق المحيطة.

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