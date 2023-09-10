اعلان قطع التيار الكهربائي

اعلان قطع التيار الكهربائي
التاريخ
9/10/2023 9:12:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الأحد،
عن قطع التيار الكهربائي، يوم الثلاثاء 12/9/2023 من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر
عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :
أجزاء من بيت ساحور وتشمل: سيل الحدبة , إسكان مكرم قمصية , فندق العسليني , مدرسة الروم , دير الرعوات , الهبي ديز , سوبرماركت الداون تاون , مطعم زوادة , عمارة الدكتور جاد إسحاق , الضمان الصحي , واد حنا سعد والمناطق المحيطة.
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