توتر بالخليل : المؤسسة الامنية تعلن التحفظ على ضباط وفتح تحقيق بحادثة تصوير معتقلين
التاريخ
9/10/2023 9:12:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل /PNN/اصدرت المؤسسة الامنية الفلسطينية بيانا للراي العام عبرت فيه عن استيائها واسفها الشديد للسلوك الفردي الذي قام به بعض عناصرها والمتمثل بتصوير احد المواطنين بعد القبض عليه بمحافظة الخليل
في تصرف لا يعبر عن عقيدة ودور المؤسسة الامنية والتي تحترم المواطن وحقوقه وصون كرامته التي كفلها القانون .
وقال بيان للراي العام صادر عن المؤسسة الامنية ان لجنة مكلفة بالتحقيق باشرت اعمالها للتحقيق في هذا الحدث على ان ترفع توصياتها باسرع وقت لاتخاذ الاجراءات وايقاع العقوبات بحق من يثبت اشتراكه بهذا العمل المخالف للقانون والتعليمات من عناصرها وضباطها .
واعلن البيان انه تم التحفظ على عدد من الضباط والعناصر لحين الانتهاء من التحقيق.
واكدت المؤسسة الامنية التزامها بالقانون واحترام كرامات المواطنين وحقوقهم .
هذا وقام عدد من المسلحين الملثمون باطلاق النار باتجاه مركز للشرطة منطقة الزاوية بمدينة الخليل.
بدورها أصدرت عائلة الجعبري بيانا استنكرت فيه
ما وصفته بالاعتداء الآثم على ابنائها خلال اعتقالهم وتصويرهم في وضع مهين وهذا ما لا يمكن القبول فيه من احد فاذا كان هناك مطلوب للقانون كان بإمكان السلطة اعتقاله دون تصوير ودون اي اعتداء طالما أن المطلوب تحت قبضة وسيطرة الامن.
وجاء في البيان ان هذا التصرف مؤكدة انها ستقوم باتخاذ اجراءات وخطوات حتى يتم انصاف ابنائها ومحاسبة من قام بتصويرهم والاعتداء عليهم.
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