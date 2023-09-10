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توتر بالخليل : المؤسسة الامنية تعلن التحفظ على ضباط وفتح تحقيق بحادثة تصوير معتقلين

9/10/2023 9:12:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN/اصدرت المؤسسة الامنية الفلسطينية بيانا للراي العام عبرت فيه عن استيائها واسفها الشديد للسلوك الفردي الذي قام به بعض عناصرها والمتمثل بتصوير احد المواطنين بعد القبض عليه بمحافظة الخليل
في تصرف لا يعبر عن عقيدة ودور المؤسسة الامنية والتي تحترم المواطن وحقوقه وصون كرامته التي كفلها القانون .

وقال بيان للراي العام صادر عن المؤسسة الامنية ان لجنة مكلفة بالتحقيق باشرت اعمالها للتحقيق في هذا الحدث على ان ترفع توصياتها باسرع وقت لاتخاذ الاجراءات وايقاع العقوبات بحق من يثبت اشتراكه بهذا العمل المخالف للقانون والتعليمات من عناصرها وضباطها .

واعلن البيان انه تم التحفظ على عدد من الضباط والعناصر لحين الانتهاء من التحقيق.

واكدت المؤسسة الامنية التزامها بالقانون واحترام كرامات المواطنين وحقوقهم .

هذا وقام عدد من المسلحين الملثمون باطلاق النار باتجاه مركز للشرطة منطقة الزاوية بمدينة الخليل.

بدورها أصدرت عائلة الجعبري بيانا استنكرت فيه
ما وصفته بالاعتداء الآثم على ابنائها خلال اعتقالهم وتصويرهم في وضع مهين وهذا ما لا يمكن القبول فيه من احد فاذا كان هناك مطلوب للقانون كان بإمكان السلطة اعتقاله دون تصوير ودون اي اعتداء طالما أن المطلوب تحت قبضة وسيطرة الامن.

وجاء في البيان ان هذا التصرف مؤكدة انها ستقوم باتخاذ اجراءات وخطوات حتى يتم انصاف ابنائها ومحاسبة من قام بتصويرهم والاعتداء عليهم.

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