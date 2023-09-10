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نتنياهو يعقد مناقشة أمنية اليوم بسبب الوضع بالضفة والسجون

9/10/2023 9:12:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاحد، مناقشة أمنية على خلفية تزايد التحذيرات من إمكانية تنفيذ هجمات قبل وخلال الأعياد اليهودية التي تبدأ نهاية هذا الأسبوع.


ويأتي اللقاء تحضيرًا للمناقشة التي سيعقدها المجلس المصغر "الكابنيت" يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم خلالها التركيز على قرار وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بالحد من زيارات الأسرى الفلسطينيين.


وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه سيشارك في المناقشة الأمنية، وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، وبن غفير، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، وغيرهم.


وتعارض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اتخاذ أي إجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين منعًا لتصاعد الأوضاع.


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