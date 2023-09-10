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5 مناطق غير متوقعة بالجسم تكشف إصابتك بمرض خطير

9/10/2023 9:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لاحظ بعض الأشخاص ظهور بعض العلامات المزعجة على الجسم قد تكشف الإصابة بالسرطان، مما يستوجب الانتباه لها جيدًا للحصول على العلاج المناسب سريعًا دون التعرض لأي مضاعفات صحية.


مناطق تكشف الإصابة بالسرطان

1- تحت الأظافر
أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن سرطان الجلد يمكن أن يظهر أسفل أظافر القدم خاصًة الإصبع الكبير فهو أكثر الأعراض شيوعًا وغالبًا ما يحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس حيث يلاحظ المريض تغير لون الجلد أسفل الظفر، وبالتالي يجب استشارة الطبيب المختص فورًا لتجنب انتشار الخلايا السرطانية.


2- جفن العين
غالبًا ما يكون التعرض لأشعة الشمس هو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان الجلد حيث يتم السيطرة عليه عن طريق الجراحة ولكن يتطلب الحصول على العلاج فورًا للحد من انتشاره سريعًا في باقي الجلد.


3- فروة الرأس
من الشائع أن تحدث الأورام في فروة الرأس وغالبًا لا تكون سرطانية، ولكن قد يلاحظ البعض ظهور قرح في فروة الرأس حيث تكون عبارة عن كتلة صغيرة وناعمة وشمعية قد تسبب النزيف أو تكون قشرية، لذلك يجب استشارة الطبيب المختص خاصًة في حالة تفاقم الأعراض.


4- داخل الأذن
أكدت نتائج بعض الدراسات، أنه في حالة ترك سرطان الجلد خارج الأذن دون علاج فمن الممكن أن ينتشر إلى داخل الأذن حيث يتضمن قناة الأذن التي تمتد من خارج الأذن إلى العظام الصغيرة في الأذن الوسطى، مما يؤثر بالطبع على حاسة السمع.


5- اللسان
يمكن أن يلاحظ بعض الأشخاص ظهور بقع بيضاء صلبة ومسطحة لا يمكن التخلص منها، مما يؤثر على الاحساس والشعور بالوخز وغالبًا ما يحدث ذلك نتيجة التدخين المفرط، وبالتالي يجب المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص لأن هذه الحالة قد تتطلب الخضوع للجراحة بهدف علاج المشكلة سريعًا.

الكونسلتو

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