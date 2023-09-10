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مناشدة للتبرع بقلب لإنقاذ حياة شاب أردني

9/10/2023 9:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد ذوو المريض محمد سمير (24 عاما) أهل الخير بإنقاذ حياة ابنهم الذي يعاني من ضعف في عضلة القلب.
وقالوا خلال حديثهم لـ"الوكيل الإخباري"، إن حالة ابنهم حرجة وهو الآن في مستشفى المدينة الطبية وبلغت قوة عضلة القلب لديه 20%.
وأضافوا أنه يمكن إنقاذ ابنهم في حال كان هناك متبرع بالقلب ضمن الشروط التالية:
* أن يكون على قيد الحياة ولديه توقف بالدماغ "متوفى سريريا".
* أن يكون عمره أقل من ٥٥ عاما.
* أن لا يعاني من الضغط والسكري.
للتواصل مع عم المريض أبو يزن 0782436354







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