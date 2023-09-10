مناشدة للتبرع بقلب لإنقاذ حياة شاب أردني

مناشدة للتبرع بقلب لإنقاذ حياة شاب أردني
التاريخ
9/10/2023 9:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ناشد ذوو المريض محمد سمير (24 عاما) أهل الخير بإنقاذ حياة ابنهم الذي يعاني من ضعف في عضلة القلب.
وقالوا خلال حديثهم لـ"الوكيل الإخباري"، إن حالة ابنهم حرجة وهو الآن في مستشفى المدينة الطبية وبلغت قوة عضلة القلب لديه 20%.
وأضافوا أنه يمكن إنقاذ ابنهم في حال كان هناك متبرع بالقلب ضمن الشروط التالية:
* أن يكون على قيد الحياة ولديه توقف بالدماغ "متوفى سريريا".
* أن يكون عمره أقل من ٥٥ عاما.
* أن لا يعاني من الضغط والسكري.
للتواصل مع عم المريض أبو يزن 0782436354
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